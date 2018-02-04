روضة العبيدي توضّح

قالت رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص روضة العبيدي ،أمس، إن الأبحاث التي أجرتها الهيئة حول ما راج بشأن « عرض مواطن سعودي فتاة تونسية للبيع مقابل 14 ألف ريال سعودي»، أكدت صحة العقد الذي تم تداول صورة منه عبر الميديا الاجتماعية في حين أثبتت أن صورة الفتاة المصاحبة له مركبة.