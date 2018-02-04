الفلاحون يستغيثون

عبّر عدد من فلاحي ولاية جندوبة أمس عن استيائهم من تنامي ظاهرة سرقة مواشيهم وإتلاف وسرقة التجهيزات الفلاحية التي ارتفعت وتيرتها مع حلول فصل الشتاء. وطالبوا بتطبيق القانون للحد من الظاهرة و تكثيف الحملات الأمنية للتصدي لشبكات سرقة المواشي وتهريبها.