الفلاحون يستغيثون
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21:20مسيرة حاشدة في تالة
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19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
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19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
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19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
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18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
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18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
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-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
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17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
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17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
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17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
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16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
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15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
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الفلاحون يستغيثون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018
عبّر عدد من فلاحي ولاية جندوبة أمس عن استيائهم من تنامي ظاهرة سرقة مواشيهم وإتلاف وسرقة التجهيزات الفلاحية التي ارتفعت وتيرتها مع حلول فصل الشتاء. وطالبوا بتطبيق القانون للحد من الظاهرة و تكثيف الحملات الأمنية للتصدي لشبكات سرقة المواشي وتهريبها.
رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أول أمس بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب. وتناول...المزيد >>
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ينفذ أعوان رئاسة الحكومة وإطاراتها، إضرابا...المزيد >>
الفلاحون يستغيثون
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018
عبّر عدد من فلاحي ولاية جندوبة أمس عن استيائهم من تنامي ظاهرة سرقة مواشيهم وإتلاف وسرقة التجهيزات الفلاحية التي ارتفعت وتيرتها مع حلول فصل الشتاء. وطالبوا بتطبيق القانون للحد من الظاهرة و تكثيف الحملات الأمنية للتصدي لشبكات سرقة المواشي وتهريبها.
رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أول أمس بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب. وتناول...المزيد >>
زيارة تفقدية
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أدى صباح أمس وزير الشؤون الثقافية محمد زين...المزيد >>
تغييرات جهوية
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قرر وزير الصحة أمس إحداث تغيير على مستوى بعض...المزيد >>
إضراب حضوري
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ينفذ أعوان رئاسة الحكومة وإطاراتها، إضرابا...المزيد >>
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018
خالد الحدّادموعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.المزيد >>
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