القبض على تكفيري

أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها أمس السبت أن فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد تمكّنت يوم 02 فيفري 2018 من إيقاف عنصر تكفيري عمره 31 سنة قاطن بمعتمديّة سيدي علي بن عون.