سهام بلخوجة تتوعد المتواجدين بالمدينة العتيقة بالقتل

في فیدیو صادم ظهرت الفنانة الاستعراضية سهام بلخوجة في مدخل المدینة العربي أثناء زیارة الرئیس الفرنسي ایمانویل ماكرون وهي تطلب من التجار الهتاف بحرارة لاستقباله . و لما رفضوا ذلك هددتهم بالقتل وبدت علیها علامات الغضب . وكانت بلخوجة قد أشرفت على تنظیم زیارة ماكرون الى السوق التقلیدي بنهج جامع الزیتونة وبدت حریصة على أن یظهر التجار الحماس و التصفیق والهتاف لفرنسا ورئیسها ، لكنهم رفضوا الانصیاع لطلباتها .