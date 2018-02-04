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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
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كلاب سائبة تقضي على 19 رأس غنم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018
حصلت فجر أمس السبت مجزرة في حظيرة حيوانات على ملك أحد الفلاحين. إذ هاجم عدد من الكلاب السائبة "زريبة" مواشي في قرية «تبلبو» جنوب مدينة قابس وقضت على 19 رأس غنم.
كلاب سائبة تقضي على 19 رأس غنم
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حصلت فجر أمس السبت مجزرة في حظيرة حيوانات على ملك أحد الفلاحين. إذ هاجم عدد من الكلاب السائبة "زريبة" مواشي...المزيد >>
في اليوم العالمي لمكافحة السرطان .. معهد المناطق القاحلة بمدنين يعيد الأمل...
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشف وزير الصحة عماد الدايمي أن تونس تشهد سنويا...المزيد >>
غابت عنها الأدوية والتجهيزات وأصبحت عرضة للإعتداءات.. .«مأساة»... في المستشفيات
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يعاني قطاع الصحة العمومية في تونس من نقائص...المزيد >>
صوت الشارع.. .كيف تقيّم خدمات المستشفيات ؟
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
محمد بو شفةالمزيد >>
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018
خالد الحدّادموعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.المزيد >>
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