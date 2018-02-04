كلاب سائبة تقضي على 19 رأس غنم

حصلت فجر أمس السبت مجزرة في حظيرة حيوانات على ملك أحد الفلاحين. إذ هاجم عدد من الكلاب السائبة "زريبة" مواشي في قرية «تبلبو» جنوب مدينة قابس وقضت على 19 رأس غنم.