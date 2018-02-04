الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 04 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
كلاب سائبة تقضي على 19 رأس غنم
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف الفنانة اساور ووالدتها كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج ! قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
الوطنية
كلاب سائبة تقضي على 19 رأس غنم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

حصلت فجر أمس السبت مجزرة في حظيرة حيوانات على ملك أحد الفلاحين. إذ هاجم عدد من الكلاب السائبة "زريبة" مواشي في قرية «تبلبو» جنوب مدينة قابس وقضت على 19 رأس غنم.

تقرؤون أيضا
كلاب سائبة تقضي على 19 رأس غنم
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حصلت فجر أمس السبت مجزرة في حظيرة حيوانات على ملك أحد الفلاحين. إذ هاجم عدد من الكلاب السائبة "زريبة" مواشي...
المزيد >>
في اليوم العالمي لمكافحة السرطان .. معهد المناطق القاحلة بمدنين يعيد الأمل...
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشف وزير الصحة عماد الدايمي أن تونس تشهد سنويا...
المزيد >>
غابت عنها الأدوية والتجهيزات وأصبحت عرضة للإعتداءات.. .«مأساة»... في المستشفيات
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يعاني قطاع الصحة العمومية في تونس من نقائص...
المزيد >>
صوت الشارع.. .كيف تقيّم خدمات المستشفيات ؟
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
محمد بو شفة
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الوطنية
كلاب سائبة تقضي على 19 رأس غنم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

حصلت فجر أمس السبت مجزرة في حظيرة حيوانات على ملك أحد الفلاحين. إذ هاجم عدد من الكلاب السائبة "زريبة" مواشي في قرية «تبلبو» جنوب مدينة قابس وقضت على 19 رأس غنم.

تقرؤون أيضا
كلاب سائبة تقضي على 19 رأس غنم
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
حصلت فجر أمس السبت مجزرة في حظيرة حيوانات على ملك أحد الفلاحين. إذ هاجم عدد من الكلاب السائبة "زريبة" مواشي...
المزيد >>
في اليوم العالمي لمكافحة السرطان .. معهد المناطق القاحلة بمدنين يعيد الأمل...
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
كشف وزير الصحة عماد الدايمي أن تونس تشهد سنويا...
المزيد >>
غابت عنها الأدوية والتجهيزات وأصبحت عرضة للإعتداءات.. .«مأساة»... في المستشفيات
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
يعاني قطاع الصحة العمومية في تونس من نقائص...
المزيد >>
صوت الشارع.. .كيف تقيّم خدمات المستشفيات ؟
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
محمد بو شفة
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف الفنانة اساور ووالدتها كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج ! قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
﻿