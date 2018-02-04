إضراب حضوري

ينفذ أعوان رئاسة الحكومة وإطاراتها، إضرابا حضوريا بكافة مقرات العمل التابعة لرئاسة الحكومة، كامل يوم الخميس القادم (8 فيفري)، تطبيقا لما ورد ببرقية الإضراب الصادرة يوم 24 جانفي الماضي عن نقابتهم الأساسية، على خلفية «مواصلة الهياكل الإدارية المسؤولة سياسة التعنت ورفضها تلبية جملة من المطالب».