تغييرات جهوية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قرر وزير الصحة أمس إحداث تغيير على مستوى بعض الإدارات الجهوية، تحول بمقتضاه الدكتور محمد المنصف الهواني المدير الجهوي للصحة بالكاف بنفس رتبته إلى الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية.