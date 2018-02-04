زيارة تفقدية

أدى صباح أمس وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين زيارة تفقٌد الى مدينة الثقافة ووقف على آخر الاستعدادات لحفل الافتتاح ومدى تقدٌم الأشغال بعد أن تسلم مدير وحدة التصرٌف في الأهداف محمد الهادي الجويني مفاتيح القسط الأول من شركة المقاولات المتعهدة بالمشروع منذ 2016 .