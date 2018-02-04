الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 04 فيفري 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف الفنانة اساور ووالدتها كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج ! قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
السياسي
رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أول أمس بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب. وتناول اللقاء مسيرة الترجي الرياضي في الفترة الأخيرة، إضافة إلى مشاريع حمدي المدّب الاستثماريّة في تونس، بحضور عضو الهيئة المديرة لفريق باب سويقة الهاشمي الجيلاني ورئيس فرع كرة  القدم رياض بالنور

تقرؤون أيضا
رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أول أمس بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب. وتناول...
المزيد >>
زيارة تفقدية
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أدى صباح أمس وزير الشؤون الثقافية محمد زين...
المزيد >>
تغييرات جهوية
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قرر وزير الصحة أمس إحداث تغيير على مستوى بعض...
المزيد >>
إضراب حضوري
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ينفذ أعوان رئاسة الحكومة وإطاراتها، إضرابا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 04 فيفري 2018

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أول أمس بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب. وتناول اللقاء مسيرة الترجي الرياضي في الفترة الأخيرة، إضافة إلى مشاريع حمدي المدّب الاستثماريّة في تونس، بحضور عضو الهيئة المديرة لفريق باب سويقة الهاشمي الجيلاني ورئيس فرع كرة  القدم رياض بالنور

تقرؤون أيضا
رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أول أمس بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب. وتناول...
المزيد >>
زيارة تفقدية
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أدى صباح أمس وزير الشؤون الثقافية محمد زين...
المزيد >>
تغييرات جهوية
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
قرر وزير الصحة أمس إحداث تغيير على مستوى بعض...
المزيد >>
إضراب حضوري
04 فيفري 2018 السّاعة 21:00
ينفذ أعوان رئاسة الحكومة وإطاراتها، إضرابا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
موعد سياسي وانتخابي هام
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
جريدة الشروق ليوم السبت 03 فيفري 2018 ايقاف الفنانة اساور ووالدتها كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم... جريدة الشروق ليوم الأحد 04 فيفري 2018 تعرّض عبد الوهاب الجمل إلى براكاج ! قاسم كافي: غنّيت في اسرائيل واعتذر بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي الرياضي
﻿