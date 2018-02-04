رئيس الحكومة يستقبل رئيس الترجي

استقبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد أول أمس بقصر الحكومة بالقصبة رئيس الترجي الرياضي التونسي حمدي المدب. وتناول اللقاء مسيرة الترجي الرياضي في الفترة الأخيرة، إضافة إلى مشاريع حمدي المدّب الاستثماريّة في تونس، بحضور عضو الهيئة المديرة لفريق باب سويقة الهاشمي الجيلاني ورئيس فرع كرة القدم رياض بالنور