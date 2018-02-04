موعد سياسي وانتخابي هام

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تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
ويعدّ الموعد الانتخابي الجديد بكلّ المقاييس محطّة سياسية فارقة في تاريخ بلادنا على درب ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتحكيم الإرادة الشعبيّة والانطلاق الفعلي في فلسفة الحكم المحلي والتي تحمل انتظارات واسعة في اتجاه تلبية متطلبات العيش الكريم والبيئة النظيفة والاستجابة لخصوصيات الجهات الداخلية على وجه الخصوص التي ما تزال تعاني من مظاهر التمييز والفقر والبطالة والتهميش الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
إنّ الانطلاق القريب لثاني مراحل الانتخابات البلدية المتمثّلة في تقديم الترشحات، بعد الانتهاء من ضبط قائمات الناخبين، ستكون على غاية من الأهميّة والمأمول أن تكون الترشحات في حجم الانتظارات وأن يحرص الأحزاب والراغبون في خدمة الشأن البلدي من مستقلين وائتلافات أو تحالفات حزبيّة على أن يضعوا في أولويات اهتمامهم تقديم الشخصيات والأسماء القادرة على تحقيق الاضافة المرجوّة بعيدا عن الترشيحات الصورية المبنية على المحاصصات أو المحسوبية أو الاعتبارات الفئويّة أو العائلية الضيّقة.
كما سيكون المترشحون مطالبين بامتلاك خطاب واقعي يتفاعل مع استحقاقات الوضعية الكارثية التي تعانيها غالبية المناطق البلدية والاحتياجات الراهنة والملحّة والحقيقية لمتساكنيها، بعيدا عن خطابات المجاملة والتسويف وبعيدا أيضا عن خطابات الاستقطاب الأيديولوجي والسياسوي الفجّ بما فيه من أساليب الشتم والسباب والكراهيّة.
إنّ البلاد، في وضعيتها الراهنة، وهي في مفتتح سنة حمّلها الكثيرون الانطلاقة الفعلية للتنمية واستنهاض الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، تحتاج من النخبة وعموم الفاعلين السياسيّين الاتّصاف قدر المستطاع بروح المسؤولية والجديّة والتعبير عن الاستعداد الإرادي الصادق لخدمة المواطنين والقطع مع مناهج البحث عن التموقع السياسي والمصالح القذرة على اختلاف أنواعها.
إنّ المواطنين ينتظرون أن تكون الترشيحات للانتخابات البلدية جدية وترتقي الى مستوى المرحلة السياسية التي بلغتها بلادنا والتي جعلتها تشع في الخارج وتلقى التنويه على أكثر من صعيد ومن أكثر من جهة.
إنّ الرهان الانتخابي البلدي عميق في كل معانيه ويحتاج إلى الكثير من المصداقية والتعاطي العقلاني. فمن خلاله ستدخل بلادنا مرحلة جديدة يجب أن تكون مرحلة الإقلاع الحقيقي لإنقاذ الأوضاع وتوفير المناخات اللازمة والضرورية لبدء المشاريع التنمويّة والاستجابة للاستحقاقات الاجتماعية التي طالب بها الشعب منذ 2011.
تدخل بلادنا خلال الأيّام القليلة القادمة مسارا انتخابيا جديدا من المنتظر أن يستكمل أحد أبرز أركان النظام السياسي الذي نصّ عليه دستور جانفي 2014.
ويعدّ الموعد الانتخابي الجديد بكلّ المقاييس محطّة سياسية فارقة في تاريخ بلادنا على درب ترسيخ الممارسة الديمقراطية وتحكيم الإرادة الشعبيّة والانطلاق الفعلي في فلسفة الحكم المحلي والتي تحمل انتظارات واسعة في اتجاه تلبية متطلبات العيش الكريم والبيئة النظيفة والاستجابة لخصوصيات الجهات الداخلية على وجه الخصوص التي ما تزال تعاني من مظاهر التمييز والفقر والبطالة والتهميش الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
إنّ الانطلاق القريب لثاني مراحل الانتخابات البلدية المتمثّلة في تقديم الترشحات، بعد الانتهاء من ضبط قائمات الناخبين، ستكون على غاية من الأهميّة والمأمول أن تكون الترشحات في حجم الانتظارات وأن يحرص الأحزاب والراغبون في خدمة الشأن البلدي من مستقلين وائتلافات أو تحالفات حزبيّة على أن يضعوا في أولويات اهتمامهم تقديم الشخصيات والأسماء القادرة على تحقيق الاضافة المرجوّة بعيدا عن الترشيحات الصورية المبنية على المحاصصات أو المحسوبية أو الاعتبارات الفئويّة أو العائلية الضيّقة.
كما سيكون المترشحون مطالبين بامتلاك خطاب واقعي يتفاعل مع استحقاقات الوضعية الكارثية التي تعانيها غالبية المناطق البلدية والاحتياجات الراهنة والملحّة والحقيقية لمتساكنيها، بعيدا عن خطابات المجاملة والتسويف وبعيدا أيضا عن خطابات الاستقطاب الأيديولوجي والسياسوي الفجّ بما فيه من أساليب الشتم والسباب والكراهيّة.
إنّ البلاد، في وضعيتها الراهنة، وهي في مفتتح سنة حمّلها الكثيرون الانطلاقة الفعلية للتنمية واستنهاض الواقعين الاقتصادي والاجتماعي، تحتاج من النخبة وعموم الفاعلين السياسيّين الاتّصاف قدر المستطاع بروح المسؤولية والجديّة والتعبير عن الاستعداد الإرادي الصادق لخدمة المواطنين والقطع مع مناهج البحث عن التموقع السياسي والمصالح القذرة على اختلاف أنواعها.
إنّ المواطنين ينتظرون أن تكون الترشيحات للانتخابات البلدية جدية وترتقي الى مستوى المرحلة السياسية التي بلغتها بلادنا والتي جعلتها تشع في الخارج وتلقى التنويه على أكثر من صعيد ومن أكثر من جهة.
إنّ الرهان الانتخابي البلدي عميق في كل معانيه ويحتاج إلى الكثير من المصداقية والتعاطي العقلاني. فمن خلاله ستدخل بلادنا مرحلة جديدة يجب أن تكون مرحلة الإقلاع الحقيقي لإنقاذ الأوضاع وتوفير المناخات اللازمة والضرورية لبدء المشاريع التنمويّة والاستجابة للاستحقاقات الاجتماعية التي طالب بها الشعب منذ 2011.
-
21:20مسيرة حاشدة في تالة
04 فيفري 2018
-
19:51تجاوز الرقم القياسي لغوارديولا: فالفيردي يدخل التاريخ مع برشلونة
04 فيفري 2018
-
19:15وزارة الشؤون الدينية تدرس تكوين مؤذنين بالتعاون مع معهد الرشيدية
04 فيفري 2018
-
19:06ذهيبة: احدهما حالته خطيرة... جريحين في حادث مرور ينتظران الاسعاف
04 فيفري 2018
-
18:49الاتحاد للطيران تسحب 5 طائرات بوينغ من أسطولها
04 فيفري 2018
-
18:23عملية سرية.. مأدبة عشاء تنتهي باعتقال زعماء مافيا في نيويورك!
04 فيفري 2018
-
18:12بلغ ما يعادل 86 يوما من التوريد: احتياطي العملة الصعبة يواصل الانحدار
04 فيفري 2018
-
17:35صحيفة "كاتالونية" تصف مستوى ريال مدريد بـ"المهزلة"
04 فيفري 2018
-
17:33بالفيديو... ترامب يتذكر إعلان قديم غريب قامت زوجته بتصويره
04 فيفري 2018
-
17:21سيدي بوزيد: خنزير وحشي يهاجم كهلا
04 فيفري 2018
-
16:53السعودية تقدم هبة لتونس بأكثر من 3ر5 مليون دولار
04 فيفري 2018
-
16:38الثلاثاء القادم: أعوان وإطارات وزارة النقل في إضراب عامّ وطني
04 فيفري 2018
-
16:29الاعراف منشغلون لتوتر العلاقة بين بعض الاجهزة الامنية والنقابة الوطنية للصحفيين
04 فيفري 2018
-
15:50كاس تونس الدور 16: سقوط عدد من اندية الرابطة الاولى ابرزهم الترجي الرياضي
04 فيفري 2018
-
15:15قابس: حجز بضائع مهربة بقيمة 189 مليونا
04 فيفري 2018
-
15:03حلق الوادي: ضبط 11 شخصا كانوا يعتزمون التسلل إلى إحدى البواخر
04 فيفري 2018
-
14:43الاعتداء على لاعب أواسط النادي البنزرتي في بن قردان
04 فيفري 2018
-
14:36فرقة بلدية دوز للتمثيل: تتويج جديد في الكاف
04 فيفري 2018
-
14:32سوسة: حادث مرور يخلف 5 إصابات أحدهم في حالة حرجة
04 فيفري 2018
-
14:17عتيد تحذر من إستعمال الأشخاص حاملي الإعاقة في الإنتخابات البلدية
04 فيفري 2018