ايقاف الفنانة اساور ووالدتها

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمّ اليوم السبت 3 فيفري 2018 إيقاف الفنانة أساور بن محمد ووالدتها بمركز الأمن ببوشوشة.

وذكرت اذاعة موزاييك أف ام استنادا الى مصادر أمنية وصفتها بالمطلعة أنّه وجّهت لهما 3 تهم وهي التهديد بما يوجب العقاب الجنائي والاعتداء على الأخلاق الحميدة بالقول وهضم جانب موظّف حال مباشرته للوظيفة.

ويأتي ذلك على خلفيّة تحوّل رئيس مركز أمن بجهة المرسى رفقة أعوان وعدل منفّذ لتنفيذ حكم قضائي بإخلاء منزل استولت عليه أساور ووالدتها دون وجه حقّ على حدّ تعبيره.

وبيّن نفس المصدر أنّ مواطنا سوريّ الجنسيّة كانت تربطه علاقة بشقيقة أساور مكّنهم من وعد بيع للمنزل المذكور، فعمدوا إلى تدليس وثائق لتحوّز المنزل دون وجه حقّ.

ويذكر أنّ السوري كان قد تقدّم بشكوى ضدّ عائلة أساور وحكم القضاء لصالحه بإخلاء المنزل بالقوّة العامة.

وتابع المصدر الأمني أنّ أساور ووالدتها تعمّدتا شتم الأمنيين ورئيس المركز ومنعهم من تنفيذ حكم الإخلاء ما دفعهم إلى الإتصال بوكيل الجمهوريّة، فيما قام عدل المنفّذ بإبلاغ النيابة العموميّة.

وتمّ إثر ذلك إيقاف المعنيّة ووالدتها والاحتفاظ بهما في بوشوشة في انتظار إحالتهما يوم الاثنين القادم على العدالة.