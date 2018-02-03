الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص

أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن اجتماع مرتقب سيُعقد بعد غد الإثنين بالعاصمة سيحضره أكثر من 250 متفاوض في القطاع الخاص تحضيرا للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص وأكد الطبوبي أن الاتحاد مع خلق مناخات للاستقرار الاجتماعي في القطاع الخاص سواء للمستثمرين الأجانب او التونسيين ولكن شريطة الالتزام بالاتفاقيات الممضاة . الاجتماع ينظمه قسم القطاع الخاص بالاتحاد وسيفتتح اشغاله الأمين العام للاتحاد.