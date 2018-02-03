حالة الطقس ليوم الأحد 04 فيفري 2018

سحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة بأغلب الجهات مع أمطار محليّة بالمناطق الساحلية للجنوب في الصباح.

الريح من القطاع الغربي ثم تتجه من القطاع الشرقي آخر النهار، قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س بخليج قابس و ضعيفة فمعتدلة من 10 إلى 25 كلم/س ببقية الجهات.

البحر شديد الاضطراب فمتموج بخليج قابس و متموج ببقية السواحل.

تتراوح الحرارة القصوى بين 12 و 16 درجة وتكون في حدود 10 درجات بالمرتفعات الغربية.