جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء

قررت لجنة النزاعات التابعة لجامعة كرة القدم اليوم السبت، إلزام إدارة حمام الأنف بدفع 200 ألف دينار للحارس السابق للفريق، العربي الماجري، منها 21 ألف دينار، أجور غير مسددة، و5 آلاف "منحة إنتاج" و174 ألفا بسبب فسخ العقد من جهة واحدة.

وسيكون حمام الأنف مطالبا أيضا بدفع 28 ألف دينار للاعبه السابق علاء البوسليمي.

كما ألزمت لجنة النزاعات، الملعب القابسي بدفع 62 ألف دينار لمهاجمه السابق هشام السيفي "أجور ومنحة إنتاج". كما فرضت على اتحاد بن قردان دفع 10 آلاف دينار للاعبه السابق مراد زهو.

المصدر: كووورة