كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

دارت اليوم المقابلات الفاصلة من اجل نقطة الحوافز والتاهل الى مجموعة التتويج التي اقيمت وقد اسفرت عن النتائج التالية :

من اجل نقطة الحوافز

النجم الساحلي - النجم الرادسي 62-69

من اجل التاهل الى مجموعة التتويج

نجم حلق الوادي - شبيبة المنازه 88-70

الزهراء الرياضية - شبيبة القيروان 70-64

وتقام مقابلات الاياب يوم 10 فيفري.

ويذكر انه في صورة التساوي في الفوز بين الذهاب والاياب ستجرى مباراة ثالثة فاصلة يوم 14 فيفري.

وات