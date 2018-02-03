اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "

-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى بإحداث "وكالة تونس للخزينة"، لإحكام التصرف في المالية العمومية وسياسة التداين، وفق ما ورد في مذكرة أصدرها اليوم السبت قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد.
وطالب قسم الدراسات والتوثيق بالإتحاد في ذات المذكرة، بإطلاق تدقيق فوري في المالية العمومية للفترة الممتدة بين 2008 و2018، مجددا دعوته إلى إرساء الشفافية على المنظومة الجبائية.
وأكد الاتحاد، ضرورة الاعلان عن خارطة طريق لتطبيق الاصلاحات الجبائية المبرمجة والتي تم التوافق عليها، داعيا إلى إجراء دراسة مستقلة حول سياسة التداين العمومي وآثارها على التنمية المندمجة والتشغيل، ومناديا بالاعلان عن خارطة طريق لادماج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد المنظم.
ويأتي بيان قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل بعد دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التطبيق وفي أعقاب مصادقة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، يوم 23 جانفي 2018، على إصدار قرض رقاعي بالأسواق المالية العالمية بمبلغ أقصى يعادل 1000 مليون دولار أمريكي في إطار تعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2018
وعبرت المنظمة الشغيلة، عن انشغالها ازاء تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومؤشرات المالية العمومية والتداين، معربة عن قلقلها مما وصفته ب"الضبابية التي تخيم على التصرف في الموارد المالية والتأخر الواضح في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحكم في الأسعار وفي مسالك التوزيع وأسواق الجملة.
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى بإحداث "وكالة تونس للخزينة"، لإحكام التصرف في المالية العمومية وسياسة التداين، وفق ما ورد في مذكرة أصدرها اليوم السبت قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد.
وطالب قسم الدراسات والتوثيق بالإتحاد في ذات المذكرة، بإطلاق تدقيق فوري في المالية العمومية للفترة الممتدة بين 2008 و2018، مجددا دعوته إلى إرساء الشفافية على المنظومة الجبائية.
وأكد الاتحاد، ضرورة الاعلان عن خارطة طريق لتطبيق الاصلاحات الجبائية المبرمجة والتي تم التوافق عليها، داعيا إلى إجراء دراسة مستقلة حول سياسة التداين العمومي وآثارها على التنمية المندمجة والتشغيل، ومناديا بالاعلان عن خارطة طريق لادماج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد المنظم.
ويأتي بيان قسم الدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل بعد دخول قانون المالية لسنة 2018 حيز التطبيق وفي أعقاب مصادقة لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، يوم 23 جانفي 2018، على إصدار قرض رقاعي بالأسواق المالية العالمية بمبلغ أقصى يعادل 1000 مليون دولار أمريكي في إطار تعبئة موارد مالية لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2018
وعبرت المنظمة الشغيلة، عن انشغالها ازاء تدهور القدرة الشرائية للمواطنين ومؤشرات المالية العمومية والتداين، معربة عن قلقلها مما وصفته ب"الضبابية التي تخيم على التصرف في الموارد المالية والتأخر الواضح في اتخاذ الاجراءات اللازمة للتحكم في الأسعار وفي مسالك التوزيع وأسواق الجملة.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018