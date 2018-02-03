خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا

أعدت وزارة النقل خارطة طريق للتعاون الثنائي بين تونس وفرنسا في مجال الطيران المدني، بالنسبة إلى السنوات القادمة.

وفي هذا الإطار، تم التوقيع مؤخرا بالعاصمة الفرنسية باريس، على إتفاقية تعاون تقني بين الطيران المدني التونسي و نظيره الفرنسي. وتهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في شتى مجالات الطيران المدني على غرار السلامة الجوية والملاحة الجوية وأمن الطيران المدني وقطاع المطارات.

كما أثمرت المحادثات مع الجانب الفرنسي ومجمع "آربيس"، على التوقيع يوم غرة فيفري الجاري على مذكرة "إعلان مصالح مشتركة" بين تونس والمجمع بهدف وضع برامج متعلقة بصناعة الطائرات بتونس وتطويرها.

كما تستعد وزارة النقل إلى إبرام مذكرة تفاهم مع المدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز، تتضمن ضبط برامج تكوين ذات مستوى عال تقني وعلمي وتنفيذها، والمساندة على إحداث مركز دولي للتكوين في مجال الطيران المدني بتونس.

ويتم حاليا وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة النقل، التنسيق بين الجانبين قصد إبرام بروتوكول تعاون في مجال أمن الطيران المدني يهدف إلى تدعيم منظومة أمن الطيران المدني بتونس وفقا للمعايير الأوروبية.

وات