خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا

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أعدت وزارة النقل خارطة طريق للتعاون الثنائي بين تونس وفرنسا في مجال الطيران المدني، بالنسبة إلى السنوات القادمة.
وفي هذا الإطار، تم التوقيع مؤخرا بالعاصمة الفرنسية باريس، على إتفاقية تعاون تقني بين الطيران المدني التونسي و نظيره الفرنسي. وتهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في شتى مجالات الطيران المدني على غرار السلامة الجوية والملاحة الجوية وأمن الطيران المدني وقطاع المطارات.
كما أثمرت المحادثات مع الجانب الفرنسي ومجمع "آربيس"، على التوقيع يوم غرة فيفري الجاري على مذكرة "إعلان مصالح مشتركة" بين تونس والمجمع بهدف وضع برامج متعلقة بصناعة الطائرات بتونس وتطويرها.
كما تستعد وزارة النقل إلى إبرام مذكرة تفاهم مع المدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز، تتضمن ضبط برامج تكوين ذات مستوى عال تقني وعلمي وتنفيذها، والمساندة على إحداث مركز دولي للتكوين في مجال الطيران المدني بتونس.
ويتم حاليا وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة النقل، التنسيق بين الجانبين قصد إبرام بروتوكول تعاون في مجال أمن الطيران المدني يهدف إلى تدعيم منظومة أمن الطيران المدني بتونس وفقا للمعايير الأوروبية.
أعدت وزارة النقل خارطة طريق للتعاون الثنائي بين تونس وفرنسا في مجال الطيران المدني، بالنسبة إلى السنوات القادمة.
وفي هذا الإطار، تم التوقيع مؤخرا بالعاصمة الفرنسية باريس، على إتفاقية تعاون تقني بين الطيران المدني التونسي و نظيره الفرنسي. وتهدف هذه الإتفاقية إلى تعزيز التعاون بين البلدين في شتى مجالات الطيران المدني على غرار السلامة الجوية والملاحة الجوية وأمن الطيران المدني وقطاع المطارات.
كما أثمرت المحادثات مع الجانب الفرنسي ومجمع "آربيس"، على التوقيع يوم غرة فيفري الجاري على مذكرة "إعلان مصالح مشتركة" بين تونس والمجمع بهدف وضع برامج متعلقة بصناعة الطائرات بتونس وتطويرها.
كما تستعد وزارة النقل إلى إبرام مذكرة تفاهم مع المدرسة الوطنية للطيران المدني بتولوز، تتضمن ضبط برامج تكوين ذات مستوى عال تقني وعلمي وتنفيذها، والمساندة على إحداث مركز دولي للتكوين في مجال الطيران المدني بتونس.
ويتم حاليا وفق بلاغ صادر اليوم السبت عن وزارة النقل، التنسيق بين الجانبين قصد إبرام بروتوكول تعاون في مجال أمن الطيران المدني يهدف إلى تدعيم منظومة أمن الطيران المدني بتونس وفقا للمعايير الأوروبية.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018