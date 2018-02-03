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يوم السبت 03 فيفري 2018
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كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
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الأولى
كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018 | 19:35

دارت عشية اليوم مباريات الجولة الثانية لمرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة وقد اسفرت عن النتائج التالية:

   النادي الصفاقسي-الترجي الرياضي (0-3)

النجم الساحلي-سعيدية سيدي بوسعيد (3-0)

   مباريات سابقة

 الترجي الرياضي-النجم الساحلي (2-3)

 سعيدية سيدي بوسعيد-النادي الصفاقسي (2-3)

الترتيب

1-النجم الساحلي 5

2-الترجي الرياضي 4

3-النادي الصفاقسي 2

4-سعيدية سيدي بوسعيد 1

  

 

 

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كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018 | 19:35

دارت عشية اليوم مباريات الجولة الثانية لمرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة وقد اسفرت عن النتائج التالية:

   النادي الصفاقسي-الترجي الرياضي (0-3)

النجم الساحلي-سعيدية سيدي بوسعيد (3-0)

   مباريات سابقة

 الترجي الرياضي-النجم الساحلي (2-3)

 سعيدية سيدي بوسعيد-النادي الصفاقسي (2-3)

الترتيب

1-النجم الساحلي 5

2-الترجي الرياضي 4

3-النادي الصفاقسي 2

4-سعيدية سيدي بوسعيد 1

  

 

 

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ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
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أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن اجتماع مرتقب سيُعقد بعد غد الإثنين...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الأحد 04 فيفري 2018
03 فيفري 2018 السّاعة 20:36
سحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة بأغلب الجهات مع أمطار محليّة بالمناطق الساحلية للجنوب في الصباح.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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