كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"

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دارت عشية اليوم مباريات الجولة الثانية لمرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة وقد اسفرت عن النتائج التالية:
النادي الصفاقسي-الترجي الرياضي (0-3)
النجم الساحلي-سعيدية سيدي بوسعيد (3-0)
مباريات سابقة
الترجي الرياضي-النجم الساحلي (2-3)
سعيدية سيدي بوسعيد-النادي الصفاقسي (2-3)
الترتيب
1-النجم الساحلي 5
2-الترجي الرياضي 4
3-النادي الصفاقسي 2
4-سعيدية سيدي بوسعيد 1
دارت عشية اليوم مباريات الجولة الثانية لمرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" للكرة الطائرة وقد اسفرت عن النتائج التالية:
النادي الصفاقسي-الترجي الرياضي (0-3)
النجم الساحلي-سعيدية سيدي بوسعيد (3-0)
مباريات سابقة
الترجي الرياضي-النجم الساحلي (2-3)
سعيدية سيدي بوسعيد-النادي الصفاقسي (2-3)
الترتيب
1-النجم الساحلي 5
2-الترجي الرياضي 4
3-النادي الصفاقسي 2
4-سعيدية سيدي بوسعيد 1
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018