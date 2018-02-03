كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي

انهزمت لاعبة المبارزة التونسية ايناس البوبكري امام الايطالية ايريكا سيبريسا (12-15) في الدور ثمن النهائي لدورة الجزائر ضمن مسار كاس العالم لسلاح الشيش.

وكانت البوبكري، التي انهت الدورة في المركز العاشر، فازت في الدور السادس عشر على الكندية كلايغ رايان 15-5 وعلى الامريكية جاكلين دوبروفيتش 15-10 في الدور الاول.

و المركز الاول الى الايطالية اليس فولبي التي تفوقت في المباراة النهائية على مواطنتها ايريكا سيبريسا (15-6).