سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية

مكتب بنزرت – الشروق اون لاين – مراد الدلاجي:

دخل حوالي 200سائق سيارة نقل ريفي في اعتصام مفتوح أمام مقر ولاية بنزرت وقرروا قضاء الليل هناك احتجاجا على عدم الاستماع إلى مطالبهم و مقترحاتهم بعد أن تم نقل مقر المحطة من مستوى محطة الارتال إلى خارج مدينة بنزرت في مفترق سكمة حي الجلاء وهو إجراء اعتبر السواق أنه مضر لمصالحهم و بمصالح المواطن نظرت لبعد المحطة عن وسط المدينة .

وأكد السواق انهم قبلوا يوم الجمعة فض اعتصامهم بعد أن تلقوا وعدا من السلط الجهوية بالاستماع إليهم اليوم السبت لكنهم فوجئوا بعدم قبولهم من طرف الوالي على حد تعبيرهم .