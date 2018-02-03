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يوم السبت 03 فيفري 2018
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ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
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الأولى
ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018 | 18:52

ابتكر علماء كيمياء كنديون نوعا جديدا من حشوات الأسنان محمية من خطر الميكروبات وتخدم الإنسان مدى الحياة.

ويقول بن هاتون من جامعة تورينتو في كندا، إن "حشوات الأسنان التي صنّعناها من حبيبات نانوية محشوة بالمضادات الحيوية تشكل خطّا دفاعيا أوليا ضد الجراثيم التي تسبب تسوس الأسنان، وهذه التقنية استخدمت سابقا لكنها لا تحمي الأسنان من خطر التسوس إلا لفترة تمتد لحوالي أسبوعين".

ويفسر العلماء سر ضمانة عدم تسوس الحشوة الجديدة أو الأسنان المتعلقة بها، بالطريقة الجديدة التي تم بها تعبئة المضادات الحيوية في مسامات السيليكون من الداخل، والتي أصبحت أكثر فعالية من الحشوات السابقة بـ 50 ضعفا.

وأثبتت تجارب العلماء الأولية استمرار عمل الجسيمات النانوية في الحشوات حتى بعد سنتين من صنعها، ومقاومتها الشديدة لتسوس الأسنان والميكروبات الأخرى، وهذا دليل كاف بحسب العلماء، لبقائها صالحة مدى الحياة.

 

 

وكالات
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الأولى
ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018 | 18:52

ابتكر علماء كيمياء كنديون نوعا جديدا من حشوات الأسنان محمية من خطر الميكروبات وتخدم الإنسان مدى الحياة.

ويقول بن هاتون من جامعة تورينتو في كندا، إن "حشوات الأسنان التي صنّعناها من حبيبات نانوية محشوة بالمضادات الحيوية تشكل خطّا دفاعيا أوليا ضد الجراثيم التي تسبب تسوس الأسنان، وهذه التقنية استخدمت سابقا لكنها لا تحمي الأسنان من خطر التسوس إلا لفترة تمتد لحوالي أسبوعين".

ويفسر العلماء سر ضمانة عدم تسوس الحشوة الجديدة أو الأسنان المتعلقة بها، بالطريقة الجديدة التي تم بها تعبئة المضادات الحيوية في مسامات السيليكون من الداخل، والتي أصبحت أكثر فعالية من الحشوات السابقة بـ 50 ضعفا.

وأثبتت تجارب العلماء الأولية استمرار عمل الجسيمات النانوية في الحشوات حتى بعد سنتين من صنعها، ومقاومتها الشديدة لتسوس الأسنان والميكروبات الأخرى، وهذا دليل كاف بحسب العلماء، لبقائها صالحة مدى الحياة.

 

 

وكالات
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03 فيفري 2018 السّاعة 20:54
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الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018 السّاعة 20:43
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حالة الطقس ليوم الأحد 04 فيفري 2018
03 فيفري 2018 السّاعة 20:36
سحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة بأغلب الجهات مع أمطار محليّة بالمناطق الساحلية للجنوب في الصباح.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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