قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي

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قال مسؤولون عسكريون اليوم السبت إن قوات ليبية اشتبكت مع مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الارهابي وقتلت ثلاثة منهم قرب حقل الظهرة النفطي الذي تديره شركة "الواحة" في جنوب شرق البلاد.
والواحة هي شركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وثلاث شركات أمريكية هي "هيس" و"ماراثون" و"كونوكوفيليبس".
والقوات التي تقوم بحماية المنشآت النفطية وعمليات شركة الواحة موالية للحكومة المتمركزة في الشرق في حين تتمركز الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.
وانزلقت ليبيا إلى صراعات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وفي ديسمبر 2017 فجر مسلحون خط أنابيب لنقل النفط يتبع شركة الواحة ويضخ الخام لميناء السدر مما تسبب في خفض مؤقت للإنتاج الليبي إلى نحو مئة ألف برميل يوميا. وألقى مسؤولون باللائمة على إرهابيين دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
ويتسم الوضع الأمني في المنطقة بالضعف وتقول مصادر إن مسلحين من تنظيم داعش يتواجدون بها منذ خسارتهم مدينة سرت في وسط ليبيا في 2016 والتي كانت معقلهم الرئيسي في البلاد.
قال مسؤولون عسكريون اليوم السبت إن قوات ليبية اشتبكت مع مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الارهابي وقتلت ثلاثة منهم قرب حقل الظهرة النفطي الذي تديره شركة "الواحة" في جنوب شرق البلاد.
والواحة هي شركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وثلاث شركات أمريكية هي "هيس" و"ماراثون" و"كونوكوفيليبس".
والقوات التي تقوم بحماية المنشآت النفطية وعمليات شركة الواحة موالية للحكومة المتمركزة في الشرق في حين تتمركز الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.
وانزلقت ليبيا إلى صراعات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وفي ديسمبر 2017 فجر مسلحون خط أنابيب لنقل النفط يتبع شركة الواحة ويضخ الخام لميناء السدر مما تسبب في خفض مؤقت للإنتاج الليبي إلى نحو مئة ألف برميل يوميا. وألقى مسؤولون باللائمة على إرهابيين دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
ويتسم الوضع الأمني في المنطقة بالضعف وتقول مصادر إن مسلحين من تنظيم داعش يتواجدون بها منذ خسارتهم مدينة سرت في وسط ليبيا في 2016 والتي كانت معقلهم الرئيسي في البلاد.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018