قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي

قال مسؤولون عسكريون اليوم السبت إن قوات ليبية اشتبكت مع مسلحين يشتبه في انتمائهم لتنظيم داعش الارهابي وقتلت ثلاثة منهم قرب حقل الظهرة النفطي الذي تديره شركة "الواحة" في جنوب شرق البلاد.

والواحة هي شركة مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط وثلاث شركات أمريكية هي "هيس" و"ماراثون" و"كونوكوفيليبس".

والقوات التي تقوم بحماية المنشآت النفطية وعمليات شركة الواحة موالية للحكومة المتمركزة في الشرق في حين تتمركز الحكومة التي تدعمها الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس.

وانزلقت ليبيا إلى صراعات منذ الإطاحة بمعمر القذافي في 2011. وفي ديسمبر 2017 فجر مسلحون خط أنابيب لنقل النفط يتبع شركة الواحة ويضخ الخام لميناء السدر مما تسبب في خفض مؤقت للإنتاج الليبي إلى نحو مئة ألف برميل يوميا. وألقى مسؤولون باللائمة على إرهابيين دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ويتسم الوضع الأمني في المنطقة بالضعف وتقول مصادر إن مسلحين من تنظيم داعش يتواجدون بها منذ خسارتهم مدينة سرت في وسط ليبيا في 2016 والتي كانت معقلهم الرئيسي في البلاد.

وكالات