الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا‎

تطاوين – الشروق اون لاين - يثرب مشيري:

احيل، في الليلة الفاصلة بين الاربعاء والخميس الماضيين مواطن ليبي على فرقة الابحاث بالرمادة من ولاية تطاوين بعد ان ضبطت لديه الديوانة التونسية طابعا مزورا او ما يسمى ب"الطابع المفتعل"، وفق ما اكده مصدر امني ل"الشروق اونلاين".

وافاد مصدرنا، ان التحقيقات الاولية كشفت ان الموقوف كان يستغل هذا الطابع للتحيل على الديوانة الليبية، اذ انه ينشط ضمن شبكة مختصة في تزوير السيارات الليبية من خلال تامين خروجها باختام مزورة.

هذا ومن المنتظر ان يتم تحويل الموقوف على انظار النيابة العمومية بعد استكمال الابحاث والقيام بالتساخير الفنية اللازمة.