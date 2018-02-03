تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز

مكتب قابس – الشروق اون لاين – حبيب الحفيان:

حصلت فجر اليوم السبت مجزرة في حظيرة حيوانات على ملك احد الفلاحين باحواز منطقة تبلبو من قابس الجنوبية اذ استفاق الفلاح على اصوات غريبة و هرج حول منزله فاكتشف ان مجموعة من الكلاب السائبة قد اقتحمت حظيرة حيواناته و فتكت بعديد من صغار الماعز والخرفان .الفلاح استنجد ببعض اﻻجوار الذين حلوا للدفاع عن قطيع الحيوانات و تمكنوا من القضاء على بعض الكلاب لكنهم اكتشفوا ان عشرة خرفان نفقت نتيجة هجوم الكلاب .اهالي تبلبو يشتكون منذ مدة من هجمات الخنزير الوحشي لتنضاف اليها اليوم الكلاب السائبة دعوة ملحة للمصالح المعنية للبحث عن الحلول و حماية الفلاحين من هذه الهجمات.