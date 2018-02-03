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يوم السبت 03 فيفري 2018
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تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
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الأولى
تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018 | 17:59

مكتب قابس – الشروق اون لاين – حبيب الحفيان:

حصلت فجر اليوم السبت مجزرة في حظيرة حيوانات على ملك احد  الفلاحين باحواز منطقة تبلبو من قابس الجنوبية اذ استفاق الفلاح على اصوات غريبة و هرج حول منزله فاكتشف ان مجموعة من الكلاب السائبة قد اقتحمت حظيرة حيواناته و فتكت بعديد من صغار الماعز والخرفان .الفلاح استنجد ببعض اﻻجوار الذين حلوا للدفاع عن قطيع الحيوانات و تمكنوا من القضاء على بعض الكلاب لكنهم اكتشفوا ان عشرة خرفان نفقت نتيجة هجوم الكلاب .اهالي تبلبو يشتكون منذ مدة من هجمات الخنزير الوحشي لتنضاف اليها اليوم الكلاب السائبة دعوة ملحة للمصالح المعنية للبحث عن الحلول و حماية الفلاحين من هذه الهجمات.

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تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018 | 17:59

مكتب قابس – الشروق اون لاين – حبيب الحفيان:

حصلت فجر اليوم السبت مجزرة في حظيرة حيوانات على ملك احد  الفلاحين باحواز منطقة تبلبو من قابس الجنوبية اذ استفاق الفلاح على اصوات غريبة و هرج حول منزله فاكتشف ان مجموعة من الكلاب السائبة قد اقتحمت حظيرة حيواناته و فتكت بعديد من صغار الماعز والخرفان .الفلاح استنجد ببعض اﻻجوار الذين حلوا للدفاع عن قطيع الحيوانات و تمكنوا من القضاء على بعض الكلاب لكنهم اكتشفوا ان عشرة خرفان نفقت نتيجة هجوم الكلاب .اهالي تبلبو يشتكون منذ مدة من هجمات الخنزير الوحشي لتنضاف اليها اليوم الكلاب السائبة دعوة ملحة للمصالح المعنية للبحث عن الحلول و حماية الفلاحين من هذه الهجمات.

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03 فيفري 2018 السّاعة 20:54
قررت لجنة النزاعات التابعة لجامعة كرة القدم اليوم السبت، إلزام إدارة حمام الأنف بدفع 200 ألف دينار للحارس...
المزيد >>
الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018 السّاعة 20:43
أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن اجتماع مرتقب سيُعقد بعد غد الإثنين...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الأحد 04 فيفري 2018
03 فيفري 2018 السّاعة 20:36
سحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة بأغلب الجهات مع أمطار محليّة بالمناطق الساحلية للجنوب في الصباح.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
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