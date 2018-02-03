أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري

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ينفذ أعوان وإطارات رئاسة الحكومة، إضرابا حضوريا بكافة مقرات العمل التابعة لرئاسة الحكومة، كامل يوم الخميس القادم (8 فيفري)، تطبيقا لما ورد ببرقية الإضراب الصادرة يوم 24 جانفي الماضي عن نقابتهم الأساسية، على خلفية "مواصلة الهياكل الإدارية المسؤولة سياسة التعنت ورفضها تلبية جملة من المطالب".
ودعت النقابة الاساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة منظوريها، في بلاغ لها اليوم السبت، إلى الإلتزام بالحضور في مراكز العمل دون مباشرته، والتجمّع أمام المقر الرئيسي لرئاسة الحكومة بالقصبة إبتداء من العاشرة صباحا، داعية إلى توحيد الصفّ ونبذ كلّ ما من شأنه تعكير الأجواء والتفرقة على أسس سلكيّة أو غيرها، وتجنّب الدخول في صراعات جانبية .
وأكّد الكاتب العام المساعد للنقابة أيمن الديماسي، في تصريح ل (وات)، أنّ الإضراب ليس هدفا في حدّ ذاته، بل هو وسيلة للضغط والتفاوض مع رئاسة الحكومة التي قال "إنها أغلقت كافة أبواب الحوار أمامهم"، مبينا أنّ المطلب الأساسي لأعوان وإطارات النقابة، هو تكوين لجان إصلاح في جميع المجالات الراجعة بالنظر إلى رئاسة الحكومة، تضم إطارات تتحلى بالكفاءة وقادرة على الإضافة.
وكانت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة، طالبت في برقية التنبيه بالإضراب التي أصدرتها يوم 24 جانفي الفارط، بالحق النقابي وإحداث تعاونية والتسميات في الخطط الوظيفية، ووضع برنامج واضح للتكوين يشمل جميع الأعوان، إضافة إلى إحداث نظام أساسي خاص بأعوان رئاسة الحكومة غير الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى.
ينفذ أعوان وإطارات رئاسة الحكومة، إضرابا حضوريا بكافة مقرات العمل التابعة لرئاسة الحكومة، كامل يوم الخميس القادم (8 فيفري)، تطبيقا لما ورد ببرقية الإضراب الصادرة يوم 24 جانفي الماضي عن نقابتهم الأساسية، على خلفية "مواصلة الهياكل الإدارية المسؤولة سياسة التعنت ورفضها تلبية جملة من المطالب".
ودعت النقابة الاساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة منظوريها، في بلاغ لها اليوم السبت، إلى الإلتزام بالحضور في مراكز العمل دون مباشرته، والتجمّع أمام المقر الرئيسي لرئاسة الحكومة بالقصبة إبتداء من العاشرة صباحا، داعية إلى توحيد الصفّ ونبذ كلّ ما من شأنه تعكير الأجواء والتفرقة على أسس سلكيّة أو غيرها، وتجنّب الدخول في صراعات جانبية .
وأكّد الكاتب العام المساعد للنقابة أيمن الديماسي، في تصريح ل (وات)، أنّ الإضراب ليس هدفا في حدّ ذاته، بل هو وسيلة للضغط والتفاوض مع رئاسة الحكومة التي قال "إنها أغلقت كافة أبواب الحوار أمامهم"، مبينا أنّ المطلب الأساسي لأعوان وإطارات النقابة، هو تكوين لجان إصلاح في جميع المجالات الراجعة بالنظر إلى رئاسة الحكومة، تضم إطارات تتحلى بالكفاءة وقادرة على الإضافة.
وكانت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة، طالبت في برقية التنبيه بالإضراب التي أصدرتها يوم 24 جانفي الفارط، بالحق النقابي وإحداث تعاونية والتسميات في الخطط الوظيفية، ووضع برنامج واضح للتكوين يشمل جميع الأعوان، إضافة إلى إحداث نظام أساسي خاص بأعوان رئاسة الحكومة غير الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018