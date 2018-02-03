سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي

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أكدت تقارير صحفية، أن المدرب الأرجنتيني، دييجو سيميوني، المدير الفني الحالي لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خارج الترشيحات لتولي مسؤولية العملاق الإنجليزي، تشيلسي عقب نهاية الموسم الجاري.
وارتبط اسم سيميوني بالعمل مدربًا للبلوز، خلفًا لأنطونيو كونتي الذي تترد أنباء قوية عن إمكانية إقالته.
لكن وفقًا لصحيفة تايمز البريطانية، فإن سيميوني غير متحمس لتولي تدريب فريق غرب لندن، وسيفضل بدلا من ذلك البقاء مع أتلتيكو حتى نهاية عقده الحالي، أو العودة لناديه القديم إنتر ميلان الإيطالي.
لكن من ناحية أخرى كشفت الصحيفة أن المدرب الأرجنتيني سيرحب بالانتقال للدوري الانجليزي الممتاز، فقط إذا تلقى عرضًا من مانشستر يونايتد.
وأشارت ألى أن عقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الجديد مع اليونايتد سينتهي عام 2020، وهو أيضًا نفس موعد انتهاء عقد سيميوني مع أتلتيكو، فيما يقال أن سيميوني يفضل المانيو على بقية أندية إنجلترا نظرًا لمكانة النادي الكبيرة.
يذكر أن مانشستر يونايتد حاول ضم سيميوني عام 2014 لخلافة ديفيد مويس، إلا أنه لم يكن مستعدًا للرحيل في منتصف الموسم.
أكدت تقارير صحفية، أن المدرب الأرجنتيني، دييجو سيميوني، المدير الفني الحالي لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خارج الترشيحات لتولي مسؤولية العملاق الإنجليزي، تشيلسي عقب نهاية الموسم الجاري.
وارتبط اسم سيميوني بالعمل مدربًا للبلوز، خلفًا لأنطونيو كونتي الذي تترد أنباء قوية عن إمكانية إقالته.
لكن وفقًا لصحيفة تايمز البريطانية، فإن سيميوني غير متحمس لتولي تدريب فريق غرب لندن، وسيفضل بدلا من ذلك البقاء مع أتلتيكو حتى نهاية عقده الحالي، أو العودة لناديه القديم إنتر ميلان الإيطالي.
لكن من ناحية أخرى كشفت الصحيفة أن المدرب الأرجنتيني سيرحب بالانتقال للدوري الانجليزي الممتاز، فقط إذا تلقى عرضًا من مانشستر يونايتد.
وأشارت ألى أن عقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الجديد مع اليونايتد سينتهي عام 2020، وهو أيضًا نفس موعد انتهاء عقد سيميوني مع أتلتيكو، فيما يقال أن سيميوني يفضل المانيو على بقية أندية إنجلترا نظرًا لمكانة النادي الكبيرة.
يذكر أن مانشستر يونايتد حاول ضم سيميوني عام 2014 لخلافة ديفيد مويس، إلا أنه لم يكن مستعدًا للرحيل في منتصف الموسم.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018