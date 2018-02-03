سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي

أكدت تقارير صحفية، أن المدرب الأرجنتيني، دييجو سيميوني، المدير الفني الحالي لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، خارج الترشيحات لتولي مسؤولية العملاق الإنجليزي، تشيلسي عقب نهاية الموسم الجاري.

وارتبط اسم سيميوني بالعمل مدربًا للبلوز، خلفًا لأنطونيو كونتي الذي تترد أنباء قوية عن إمكانية إقالته.

لكن وفقًا لصحيفة تايمز البريطانية، فإن سيميوني غير متحمس لتولي تدريب فريق غرب لندن، وسيفضل بدلا من ذلك البقاء مع أتلتيكو حتى نهاية عقده الحالي، أو العودة لناديه القديم إنتر ميلان الإيطالي.

لكن من ناحية أخرى كشفت الصحيفة أن المدرب الأرجنتيني سيرحب بالانتقال للدوري الانجليزي الممتاز، فقط إذا تلقى عرضًا من مانشستر يونايتد.

وأشارت ألى أن عقد المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الجديد مع اليونايتد سينتهي عام 2020، وهو أيضًا نفس موعد انتهاء عقد سيميوني مع أتلتيكو، فيما يقال أن سيميوني يفضل المانيو على بقية أندية إنجلترا نظرًا لمكانة النادي الكبيرة.

يذكر أن مانشستر يونايتد حاول ضم سيميوني عام 2014 لخلافة ديفيد مويس، إلا أنه لم يكن مستعدًا للرحيل في منتصف الموسم.

وكالات