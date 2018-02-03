الطبوبي: توقف نشاط قرابة 300 مؤسسة في قطاع النسيج وراء ضياع قرابة 40 الف موطن شغل

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أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت، أن قرابة 40 ألف عامل فقدوا شغلهم بعد أن أغلقت 300 مؤسسة تنشط في قطاع النسيج أبوابها مؤكدا أن انقاذ هذا القطاع الحيوي مسؤولية بين العامل وصاحب المؤسسة والدولة على حد السواء.
وأشار الطبوبي، في تصريح إعلامي، على هامش افتتاح اعمال المؤتمر العادي للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية، إلى أن أهمية هذا القطاع تعكسها بالخصوص نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام المقدرة بقرابة 3 بالمائة واسهامه في توفير عائدات هامة من العملة الصعبة بما يؤكد الحاجة إلى مضاعفة الجهود من أجل ضمان ديمومة القطاع والمحافظة على مواطن الشغل .
وبين أن قطاع النسيج مدعو إلى رفع رهان الانتاج والانتاجية بما يتطلب من الدولة توفير الاطار التشريعي الملائم والمناخ الحافز على الاستثمار ومن العامل تكثيف الجهود ومن المؤسسة مزيد الانفتاح على محيطها وتطوير نسبة التأطير بها.
وأكد الطبوبي أن قطاع النسيج ما يزال يعاني من ضعف نسبة التأطير لافتا إلى أن بلوغ مستوى المعايير الدولية للتأطير يمكن من توفير ما بين 20 و 25 الف موطن شغل لفائدة حاملي الشهادات العليا.
وأوضح الكاتب العام للجامعة للنسيج والملابس والجلود والاحذية الحبيب الحزامي، من جهته، أن القطاع يعاني عدة مشاكل أهمها التوريد العشوائي واغراق السوق بمنتجات غير محلية تقوم بها فئة من "الحيتان الكبرى التي تستغل نفوذها وتعمل دون محاسبة قانونية وتضرب مباشرة المنتوج التونسي والسلع التي تصنع في تونس".
ودعا الحكومة إلى حماية السوق التونسية خاصة بالتصدي إلى التهريب والتوريد العشوائي وإلى إفراد القطاع باسترتيجية استشرافية تمكنه من الصمود أمام المنافسة الشرسة ومن المحافظة على موارد الرزق التي تفوق 220 الف موطن شغل، 85 بالمائة منها تشغلها النساء، خاصة بتطوير المؤسسات التي تصنع المنتوج المتكامل والتقليص من المناولة إلى أقصى الحدود.
وأوضح أن تونس قادرة على إحداث ثورة صناعية إذا ما أولت قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية الذي يعد 1886 مؤسسة منها 1000 مؤسسة مصدرة، العناية التي يستحقها خاصة وأنها قادرة على أن تكون منصة للانتاج المتكامل لا للمناولة في منطقة المتوسط.
أفاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم السبت، أن قرابة 40 ألف عامل فقدوا شغلهم بعد أن أغلقت 300 مؤسسة تنشط في قطاع النسيج أبوابها مؤكدا أن انقاذ هذا القطاع الحيوي مسؤولية بين العامل وصاحب المؤسسة والدولة على حد السواء.
وأشار الطبوبي، في تصريح إعلامي، على هامش افتتاح اعمال المؤتمر العادي للجامعة العامة للنسيج والملابس والجلود والأحذية، إلى أن أهمية هذا القطاع تعكسها بالخصوص نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام المقدرة بقرابة 3 بالمائة واسهامه في توفير عائدات هامة من العملة الصعبة بما يؤكد الحاجة إلى مضاعفة الجهود من أجل ضمان ديمومة القطاع والمحافظة على مواطن الشغل .
وبين أن قطاع النسيج مدعو إلى رفع رهان الانتاج والانتاجية بما يتطلب من الدولة توفير الاطار التشريعي الملائم والمناخ الحافز على الاستثمار ومن العامل تكثيف الجهود ومن المؤسسة مزيد الانفتاح على محيطها وتطوير نسبة التأطير بها.
وأكد الطبوبي أن قطاع النسيج ما يزال يعاني من ضعف نسبة التأطير لافتا إلى أن بلوغ مستوى المعايير الدولية للتأطير يمكن من توفير ما بين 20 و 25 الف موطن شغل لفائدة حاملي الشهادات العليا.
وأوضح الكاتب العام للجامعة للنسيج والملابس والجلود والاحذية الحبيب الحزامي، من جهته، أن القطاع يعاني عدة مشاكل أهمها التوريد العشوائي واغراق السوق بمنتجات غير محلية تقوم بها فئة من "الحيتان الكبرى التي تستغل نفوذها وتعمل دون محاسبة قانونية وتضرب مباشرة المنتوج التونسي والسلع التي تصنع في تونس".
ودعا الحكومة إلى حماية السوق التونسية خاصة بالتصدي إلى التهريب والتوريد العشوائي وإلى إفراد القطاع باسترتيجية استشرافية تمكنه من الصمود أمام المنافسة الشرسة ومن المحافظة على موارد الرزق التي تفوق 220 الف موطن شغل، 85 بالمائة منها تشغلها النساء، خاصة بتطوير المؤسسات التي تصنع المنتوج المتكامل والتقليص من المناولة إلى أقصى الحدود.
وأوضح أن تونس قادرة على إحداث ثورة صناعية إذا ما أولت قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية الذي يعد 1886 مؤسسة منها 1000 مؤسسة مصدرة، العناية التي يستحقها خاصة وأنها قادرة على أن تكون منصة للانتاج المتكامل لا للمناولة في منطقة المتوسط.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018