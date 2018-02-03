سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار

مكتب الساحل ـ الشروق أون لاين ـ مكرم السعيدي:

جد ظهر اليوم حادث مرور راح ضحيته شاب يبلغ من العمر 18سنة أصيل القلعة الكبرى التابعة لولاية سوسة.

وتمثلت صورة الحادثة في انزلاق الجرار في منحدر عندما كان الشاب على متنه حيث انقلب عليه و أرداه قتيلا على عين المكان، وقد تحولت وحدات من الحماية المدنية على جناح السرعة مصحوبة بوحدات من الحرس الوطني وتم الإذن بنقله إلى المستشفى وعرضه على الطبيب الشرعي لتحديد الأسباب الرئيسية للوفاة.