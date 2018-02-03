بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا

تُعوِّل فرق كرة القدم حول العالم، على الحراس من أجل حماية عرينها من تلقي الأهداف، حيث تكون تلك هي المهمة المنوطة بهم خلال المباريات.

لكن من الأشياء الاستثنائية أن يسجل الحراس، أهدافًا لا سيما وإن كانت أهدافًا أسطورية، وهو ما نرصده في الفيديو المرفق حيث سجل هذا الهدف في احدى بطولات كرة القدم باسبانيا.