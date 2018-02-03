بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
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21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
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20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
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20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
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20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
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20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
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19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
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19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
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19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
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بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
تُعوِّل فرق كرة القدم حول العالم، على الحراس من أجل حماية عرينها من تلقي الأهداف، حيث تكون تلك هي المهمة المنوطة بهم خلال المباريات.
لكن من الأشياء الاستثنائية أن يسجل الحراس، أهدافًا لا سيما وإن كانت أهدافًا أسطورية، وهو ما نرصده في الفيديو المرفق حيث سجل هذا الهدف في احدى بطولات كرة القدم باسبانيا.
ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
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تمّ اليوم السبت 3 فيفري 2018 إيقاف الفنانة أساور بن محمد ووالدتها بمركز الأمن ببوشوشة.المزيد >>
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بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
تُعوِّل فرق كرة القدم حول العالم، على الحراس من أجل حماية عرينها من تلقي الأهداف، حيث تكون تلك هي المهمة المنوطة بهم خلال المباريات.
لكن من الأشياء الاستثنائية أن يسجل الحراس، أهدافًا لا سيما وإن كانت أهدافًا أسطورية، وهو ما نرصده في الفيديو المرفق حيث سجل هذا الهدف في احدى بطولات كرة القدم باسبانيا.
ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018 السّاعة 21:09
تمّ اليوم السبت 3 فيفري 2018 إيقاف الفنانة أساور بن محمد ووالدتها بمركز الأمن ببوشوشة.المزيد >>
جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018 السّاعة 20:54
قررت لجنة النزاعات التابعة لجامعة كرة القدم اليوم السبت، إلزام إدارة حمام الأنف بدفع 200 ألف دينار للحارس...المزيد >>
الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018 السّاعة 20:43
أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن اجتماع مرتقب سيُعقد بعد غد الإثنين...المزيد >>
حالة الطقس ليوم الأحد 04 فيفري 2018
03 فيفري 2018 السّاعة 20:36
سحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة بأغلب الجهات مع أمطار محليّة بالمناطق الساحلية للجنوب في الصباح.المزيد >>
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018
سفيان الأسودنقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...المزيد >>
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