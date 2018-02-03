العاصمة: القبض على شخص تورط في سرقة سيارات بإستعمال الحيلة

قالت وزارة الداخلية في بلاغ لها بعد ظهر اليوم على صفحتها الرسمية في الفايسبوك انه إثر تعرض سيارة إمرأة للسرقة من طرف شخص ادعى كونه حارس مأوى جدت بتاريخ 04 سبتمبر 2017 بجهة "لافيات" بالعاصمة وتواتر عمليات شبيهة في الاشهر الأخيرة، أمكن يوم 01 فيفري 2018 لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للأمن الوطني بعد جملة من التحريات الميدانية من حصر الشبهة في شخص يحمل نفس الأوصاف من ذوي السوابق العدلية يعمل كحارس عشوائي بجهة المنارات والذي بالقبض عليه وعرضه على أربعة متضررين تعرفوا عليه مؤكدين أنّه أوهمهم بكونه يعمل كحارس مأوى وبعد تسلم مفاتيح تشغيل سياراتهم استولى عليها.وتمّ الإحتفاظ به وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.