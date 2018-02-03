زهير المغزاوي: توجد مخاوف حقيقية من المناخ الذي يسود البلاد اليوم

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19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
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19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
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18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
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أكد زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، لدى إشرافه اليوم السبت، على اجتماع عام بمدينة سيدي بوزيد، بحضور عدد من أنصار الحزب، على "وجود العديد من المخاوف من المناخ الذي يسود البلاد اليوم، خاصة في ما يتعلق بالإنتخابات البلدية القادمة، كانت حركة الشعب نبهت إليها هيئة الإنتخابات في أكثر من مناسبة".
وتتعلّق هذه المخاوف، حسب المغزاوي، بحياد الإدارة خاصة بعد القرارات التي اتخذتها حركة نداء تونس، بتكليف وزراء منتمين إليها بمتابعة العملية الإنتخابية والإشراف على القائمات الإنتخابية داخل الجهات. واعتبر هذا الإجراء "استقواء بالدولة على الخصوم السياسيين".
كما أشار إلى "التأثير السلبي لشركات سبر الآراء، هذا المجال الذي قال إنه "يشبه البناء العشوائي بتونس"، إذ لا يستند إلى أي سند أو مرجعية قانونية. وقد قدمت حركة الشعب بشأنها مبادرة تشريعية للبرلمان لتنظيمها بهدف جعلها تعكس الرأي العام ولا تحاول توجيهه لصالح طرف معين.
ولدى استعراضه العديد من المخاوف الأخرى المتصلة بملف الإعلام، شدد زهير المغزاوي على وجود محاولات حقيقية لوضع اليد على هذا القطاع وتوجيهه لصالح فئات معينة عبر المال السياسي الفاسد، بالإضافة إلى عزوف المواطنين عن الإنتخابات، في ظل حالة اليأس التي تهيمن على أغلب الفئات.
ولاحظ أنه رغم هذا الواقع، فإن حركة الشعب تواصل نضالها من أجل توفير الشروط الملائمة لكي تكون الإنتخابات نزيهة وشفافة كما أنها تقف إلى جانب كل الأحزاب المعارضة والمتضررين من المناخ الإنتخابي، لأن الإنتخابات البلدية ليست استحقاقا حزبيا وإنما هي استحقاق وطني خاصة أنها لم تجر منذ أكثر من 9 سنوات، مما حوّل الوضع البيئي إلى كارثي كما أن هذه الإنتخابات ستؤسس للحكم المحلي مع إمكانية الخروج من الأزمة.
وفي ما يتعلق بزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى تونس، اعتبر المغزاوي أنه "كان يمكن استغلالها أفضل مما كان واقتلاع اعتذار عن حقبة الإستعمار واغتيال فرحات حشاد، لكن طغى عليها الجانب الأمني وأغلب ما جاءت به وعود وإعلان نوايا وبالتالي يجب على الدولة التعويل على نفسها للخروج من الأزمة الإقتصادية والبحث عن قوى جديدة وصاعدة، على غرار روسيا والصين وإيران، مع عدم القطع مع القوى القديمة (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا)
أكد زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، لدى إشرافه اليوم السبت، على اجتماع عام بمدينة سيدي بوزيد، بحضور عدد من أنصار الحزب، على "وجود العديد من المخاوف من المناخ الذي يسود البلاد اليوم، خاصة في ما يتعلق بالإنتخابات البلدية القادمة، كانت حركة الشعب نبهت إليها هيئة الإنتخابات في أكثر من مناسبة".
وتتعلّق هذه المخاوف، حسب المغزاوي، بحياد الإدارة خاصة بعد القرارات التي اتخذتها حركة نداء تونس، بتكليف وزراء منتمين إليها بمتابعة العملية الإنتخابية والإشراف على القائمات الإنتخابية داخل الجهات. واعتبر هذا الإجراء "استقواء بالدولة على الخصوم السياسيين".
كما أشار إلى "التأثير السلبي لشركات سبر الآراء، هذا المجال الذي قال إنه "يشبه البناء العشوائي بتونس"، إذ لا يستند إلى أي سند أو مرجعية قانونية. وقد قدمت حركة الشعب بشأنها مبادرة تشريعية للبرلمان لتنظيمها بهدف جعلها تعكس الرأي العام ولا تحاول توجيهه لصالح طرف معين.
ولدى استعراضه العديد من المخاوف الأخرى المتصلة بملف الإعلام، شدد زهير المغزاوي على وجود محاولات حقيقية لوضع اليد على هذا القطاع وتوجيهه لصالح فئات معينة عبر المال السياسي الفاسد، بالإضافة إلى عزوف المواطنين عن الإنتخابات، في ظل حالة اليأس التي تهيمن على أغلب الفئات.
ولاحظ أنه رغم هذا الواقع، فإن حركة الشعب تواصل نضالها من أجل توفير الشروط الملائمة لكي تكون الإنتخابات نزيهة وشفافة كما أنها تقف إلى جانب كل الأحزاب المعارضة والمتضررين من المناخ الإنتخابي، لأن الإنتخابات البلدية ليست استحقاقا حزبيا وإنما هي استحقاق وطني خاصة أنها لم تجر منذ أكثر من 9 سنوات، مما حوّل الوضع البيئي إلى كارثي كما أن هذه الإنتخابات ستؤسس للحكم المحلي مع إمكانية الخروج من الأزمة.
وفي ما يتعلق بزيارة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى تونس، اعتبر المغزاوي أنه "كان يمكن استغلالها أفضل مما كان واقتلاع اعتذار عن حقبة الإستعمار واغتيال فرحات حشاد، لكن طغى عليها الجانب الأمني وأغلب ما جاءت به وعود وإعلان نوايا وبالتالي يجب على الدولة التعويل على نفسها للخروج من الأزمة الإقتصادية والبحث عن قوى جديدة وصاعدة، على غرار روسيا والصين وإيران، مع عدم القطع مع القوى القديمة (الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا)
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018