دخيلة توجان: بنت الــ15 سنة تنتحر شنقا‎

مكتب قابس - الشروق اون ﻻين - حبيب الحفيان:

اقدمت يوم امس الجمعة طفلة عمرها 15سنة في منطقة البراوكة عمادة تونين بدخيلة توجان من وﻻية قابس على اﻻنتحار شنقا خلف منزل عائلتها. و تفيد المعطيات المتوفرة ان اخاها قد اكتشف جثة اخته تتدلى من شجرة الزيتون خلف المنزل في ساعة مبكرة من صباح الجمعة و قد تم اعلام الحرس الوطني بالحادثة و تم ايداع جثة الهالكة بالمستشفى الجهوي بقابس من اجل عرضها على الطبيب الشرعي و تحديد اسباب الوفاة فيما تكفلت احدى الوحدات اﻻمنية بفتح بحث تحقيقي للكشف عن خفايا و خلفيات الحادثة .