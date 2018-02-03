بيرنلي يُعاقب مانشستر سيتي في مباراة الفرص الضائعة

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اقتنص بيرنلي نقطة ثمينة أمام ضيفه المتصدّر مانشستر سيتي، بتعادله معه 1-1 اليوم السبت، على ملعب "تيرف مور"، بافتتاح الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنقليزي الممتاز.

وسجّل البرازيلي دانيلو هدف مانشستر سيتي في الدقيقة 22، وجاء التعادل لبيرنلي عن طريق يوهان بيرج جودموندسون في الدقيقة 82.

واضاع متصدر الدوري الانقليزي في هذه المباراة عديد الفرص السهلة وكان رد بيرنلي في اخر المباراة بمثابة العقوبة للاعبي المان سيتي على اضاعتهم فرص قتل المباراة لصالحهم