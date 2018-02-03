رجل يطلق النار على مهاجرين افارقة في ايطاليا

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أعلنت الشرطة الإيطالية أن رجلا فتح النار على المارة في مدينة ماتشيراتا بوسط البلاد اليوم السبت مما أسفر عن إصابة عدد من المهاجرين الأفارقة في هجوم بدا أنه ذو دافع عرقي.
ووقع إطلاق النار بعد أيام من العثور على جثة شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما مقطعة ومخبأة في حقيبتين في ماتشيراتا.
واعتقل مهاجر نيجيري (29 عاما) فيما يتعلق بمقتل الشابة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ستة مهاجرين على الأقل بينهم امرأة تعرضوا لإطلاق النار من نافذة سيارة كان يتحرك بها مسلح في المدينة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة روما.
وقالت الشرطة عبر حسابها على تويتر "إطلاق نار في ماتشيراتا وإصابة أشخاص. تجري الشرطة عملية. أفسحوا الطريق وتجنبوا الأماكن المفتوحة".
وبعد ذلك بقليل قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا.
وقال تلفزيون "راي" الرسمي إن المشتبه به إيطالي من البيض ومسقط رأسه ماتشيراتا.
وقال موقع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" على الإنترنت إن رجلا أطلق النار من نافذة سيارة على اثنين من المهاجرين الأفارقة الشبان بعد الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت مما أسفر عن إصابة أحدهما.
وبعد فترة وجيزة تعرض مهاجر آخر وامرأة سوداء لإطلاق النار.
ولم يتضح مدى خطورة الإصابات. واستغل ساسة يمينيون حادثة مقتل الشابة الإيطالية باميلا ماستروبييترو للترويج لخطابهم المناوئ للمهاجرين في إطار حملتهم للانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس.وذكر قضاة أن شهودا رأوا المشتبه به النيجيري وهو ينقل الحقيبتين اللتين عثر بداخلهما لاحقا على جثة الفتاة. كما عثرت السلطات على ملابس ملطخة بالدماء وسكاكين بحوزة المشتبه به.
أعلنت الشرطة الإيطالية أن رجلا فتح النار على المارة في مدينة ماتشيراتا بوسط البلاد اليوم السبت مما أسفر عن إصابة عدد من المهاجرين الأفارقة في هجوم بدا أنه ذو دافع عرقي.
ووقع إطلاق النار بعد أيام من العثور على جثة شابة إيطالية تبلغ من العمر 18 عاما مقطعة ومخبأة في حقيبتين في ماتشيراتا.
واعتقل مهاجر نيجيري (29 عاما) فيما يتعلق بمقتل الشابة.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن ستة مهاجرين على الأقل بينهم امرأة تعرضوا لإطلاق النار من نافذة سيارة كان يتحرك بها مسلح في المدينة الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر إلى الشرق من العاصمة روما.
وقالت الشرطة عبر حسابها على تويتر "إطلاق نار في ماتشيراتا وإصابة أشخاص. تجري الشرطة عملية. أفسحوا الطريق وتجنبوا الأماكن المفتوحة".
وبعد ذلك بقليل قالت الشرطة إنها اعتقلت رجلا.
وقال تلفزيون "راي" الرسمي إن المشتبه به إيطالي من البيض ومسقط رأسه ماتشيراتا.
وقال موقع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" على الإنترنت إن رجلا أطلق النار من نافذة سيارة على اثنين من المهاجرين الأفارقة الشبان بعد الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) اليوم السبت مما أسفر عن إصابة أحدهما.
وبعد فترة وجيزة تعرض مهاجر آخر وامرأة سوداء لإطلاق النار.
ولم يتضح مدى خطورة الإصابات. واستغل ساسة يمينيون حادثة مقتل الشابة الإيطالية باميلا ماستروبييترو للترويج لخطابهم المناوئ للمهاجرين في إطار حملتهم للانتخابات العامة المقررة في الرابع من مارس.وذكر قضاة أن شهودا رأوا المشتبه به النيجيري وهو ينقل الحقيبتين اللتين عثر بداخلهما لاحقا على جثة الفتاة. كما عثرت السلطات على ملابس ملطخة بالدماء وسكاكين بحوزة المشتبه به.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018