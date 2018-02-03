مطار تونس قرطاج: القبض على شخص تحيّل على شركة بدولة خليجيّة

إثر تعرّض صاحب شركة بدولة خليجيّة إلى عمليّة تحيّل من قبل شخص آخر بوصفه ممثّل قانوني لشركة وشراء 27 شاحنة ثقيلة قيمتها الماليّة تفوق مليوني دينارا مقابل صكّ بنكي دون رصيد، تمكّنت يوم 01 فيفري 2018 الوحدات الأمنيّة بمطار تونس قرطاج من إيقاف المعني باعتباره محلّ تفتيش لفائدة الإدارة الفرعيّة للقضايا الاجراميّة في قضيّة سابقة ومماثلة، وفق بلاغ لوزارة الداخلية

هذا وتمّ بعد استشارة النّيابة العموميّة الاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه وحجز مبلغ مالي من العملة الأجنبيّة بحوزة زوجته التّي كانت برفقته ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنها موضوعها "مخالفة تراتيب الصّرف".