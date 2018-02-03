العاصمة: القبض على فتاة من أجل السرقة

أمكن يوم 01 فيفري 2018 لأعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للأمن الوطني القبض على فتاة تبلغ من العمر 26 سنة استولت على بطاقة بنكية من منزل صديقتها وسحبت منها مبلغا ماليا قدره 6 آلاف دينار، وخلال نفس الفترة استولت على جهاز "أيباد" من داخل المنزل ذاته ومبلغ 2000 دينار من داخل سيارة زوج صديقتها.

وبالتحري معها إعترفت بإقترافها للسرقات وأنّها فرطت بالبيع في جهاز "الآيباد" في إيطاليا فيما لا تزال تحتفظ ببطاقة السحب المستولى عليها التي تمّ حجزها، وفق بلاغ لوزارة الداخلية.

وتمّ الإحتفاظ بها وإتخاذ الإجراءات القانونية في شأنها.