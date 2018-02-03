الفرياني: الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في افق 2030 ستكون جاهزة في غضون 6 اشهر

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أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، ان الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في افق 2030 التي يمولها البنك الافريقي للتنمية بنحو مليون دولار ستكون جاهزة في غضون 6 اشهر.
واضاف الفرياني، خلال زيارة عمل الى ولاية المنستير، امس الجمعة ، ان الوزارة تعمل على تطوير 5 قطاعات ذات أولية ( النسيج والصناعات الغذائية ومكوّنات السيارات ومكوّنات الطائرات والصناعات الصيدلية ) الي جانب تطوير استراتيجية سلاسل القيمة لبعض القطاعات.
وشدد صناعيو ولاية المنستير، خلال الزيارة ، على ارتفاع المعاليم الديوانية على المواد الأولية الموردة وعدم سرعة تفريغ الحاويات بميناء رادس مما يعطل العجلة الاقتصادية.
وبين الفرياني اهمية صندوق الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يسند 400 مليون دينار على 3 سنوات ومن شأنه مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية.
ولاحظ الفرياني اهمية دفع القدرة التشغيلية لقطاع النسيج الذي يوفر 140 ألف وظيفة موضحا ان الإشكال المطروح هو عدم توفر يد عاملة نظرا لأنّ التكوين غير ملائم لحاجيات السوق .
أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، ان الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في افق 2030 التي يمولها البنك الافريقي للتنمية بنحو مليون دولار ستكون جاهزة في غضون 6 اشهر.
واضاف الفرياني، خلال زيارة عمل الى ولاية المنستير، امس الجمعة ، ان الوزارة تعمل على تطوير 5 قطاعات ذات أولية ( النسيج والصناعات الغذائية ومكوّنات السيارات ومكوّنات الطائرات والصناعات الصيدلية ) الي جانب تطوير استراتيجية سلاسل القيمة لبعض القطاعات.
وشدد صناعيو ولاية المنستير، خلال الزيارة ، على ارتفاع المعاليم الديوانية على المواد الأولية الموردة وعدم سرعة تفريغ الحاويات بميناء رادس مما يعطل العجلة الاقتصادية.
وبين الفرياني اهمية صندوق الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يسند 400 مليون دينار على 3 سنوات ومن شأنه مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية.
ولاحظ الفرياني اهمية دفع القدرة التشغيلية لقطاع النسيج الذي يوفر 140 ألف وظيفة موضحا ان الإشكال المطروح هو عدم توفر يد عاملة نظرا لأنّ التكوين غير ملائم لحاجيات السوق .
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018