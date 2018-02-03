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الفرياني: الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في افق 2030 ستكون جاهزة في غضون 6 اشهر
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الأولى
الفرياني: الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في افق 2030 ستكون جاهزة في غضون 6 اشهر
03 فيفري 2018 | 14:18

 أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، ان الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في افق 2030 التي يمولها البنك الافريقي للتنمية بنحو مليون دولار ستكون جاهزة في غضون 6 اشهر.

واضاف الفرياني، خلال زيارة عمل الى ولاية المنستير، امس الجمعة ،  ان الوزارة تعمل على تطوير 5 قطاعات ذات أولية ( النسيج والصناعات الغذائية ومكوّنات السيارات ومكوّنات الطائرات والصناعات الصيدلية ) الي جانب تطوير استراتيجية سلاسل القيمة لبعض القطاعات.

 وشدد صناعيو ولاية المنستير، خلال الزيارة ، على ارتفاع المعاليم الديوانية على المواد الأولية الموردة وعدم سرعة تفريغ الحاويات بميناء رادس مما يعطل العجلة الاقتصادية.

وبين الفرياني اهمية صندوق الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يسند 400 مليون دينار على 3 سنوات ومن شأنه مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية.

ولاحظ الفرياني اهمية دفع القدرة التشغيلية لقطاع النسيج الذي يوفر 140 ألف وظيفة موضحا ان الإشكال المطروح هو عدم توفر يد عاملة نظرا لأنّ التكوين غير ملائم لحاجيات السوق .

 

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الأولى
الفرياني: الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في افق 2030 ستكون جاهزة في غضون 6 اشهر
03 فيفري 2018 | 14:18

 أعلن وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني، ان الدراسة الاستراتيجية للقطاع الصناعي في افق 2030 التي يمولها البنك الافريقي للتنمية بنحو مليون دولار ستكون جاهزة في غضون 6 اشهر.

واضاف الفرياني، خلال زيارة عمل الى ولاية المنستير، امس الجمعة ،  ان الوزارة تعمل على تطوير 5 قطاعات ذات أولية ( النسيج والصناعات الغذائية ومكوّنات السيارات ومكوّنات الطائرات والصناعات الصيدلية ) الي جانب تطوير استراتيجية سلاسل القيمة لبعض القطاعات.

 وشدد صناعيو ولاية المنستير، خلال الزيارة ، على ارتفاع المعاليم الديوانية على المواد الأولية الموردة وعدم سرعة تفريغ الحاويات بميناء رادس مما يعطل العجلة الاقتصادية.

وبين الفرياني اهمية صندوق الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة الذي يسند 400 مليون دينار على 3 سنوات ومن شأنه مساعدة المؤسسات التي تمر بصعوبات ظرفية.

ولاحظ الفرياني اهمية دفع القدرة التشغيلية لقطاع النسيج الذي يوفر 140 ألف وظيفة موضحا ان الإشكال المطروح هو عدم توفر يد عاملة نظرا لأنّ التكوين غير ملائم لحاجيات السوق .

 

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