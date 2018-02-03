وزير الثقافة يتفقّد مدينة الثقافة

الشروق أون لاين - نورالدين بالطيب: أدى صباح اليوم وزير الشؤون الثقافية الدكتور محمد زين العابدين زيارة تفقٌد لمدينة الثقافة ووقف على أخر الاستعدادات لحفل الافتتاح ومدى تقدٌم الأشغال بعد آن تسلٌم مدير وحدة التصرٌف في الأهداف محمد الهادي الجويني مفاتيح القسط الأوٌل من شركة المقاولات المتعهدة بالمشروع منذ 2016 .

ويذكر أن حفل الافتتاح سيكون يوم 20 مارس في الذكرى الثانية والستين للاستقلال.