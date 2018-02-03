المنستير: القبض على المورّط الرئيسي في السطو على المستودع البلدي بالوردانين

أفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية للأمن الوطني تمكنوا يوم 01 فيفري 2018 من القبض على المورّط الرئيسي في قضية السطو التي استهدفت المستودع البلدي بالوردانين من ولاية المنستير ليلة 23 ديسمبر 2017 باستعمال أسلحة بيضاء والإعتداء بالعنف الشديد على حارسه وشد وثاقه والإستيلاء على 10 دراجات نارية ثقيلة أمكن حجزها.

وبالتحري في شأنه تبيّن أنّه محل ثلاثة مناشير تفتيش من أجل الإعتداء بالعنف والسرقات، كما إعترف بضلوعه في العملية رفقة أربعة منحرفين آخرين أمكن ضبطهم في وقت سابق ومودعين بالسجن.

وتمّ إتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه، والأبحاث متواصلة.