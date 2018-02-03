النهضة ترفض الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمدونون

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أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بإشراف راشد الغنوشي رئيس الحركة رفضه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمدونون خلال أداء مهامهم ومساندتهم في دفاعهم عن حرية التعبير "باعتبارها من أهم منجزات دستور ثورة الحرية والكرامة" حسب بيان أصدره اليوم.
كما أكد المكتب التنفيذي أن المصلحة الوطنية، وخاصة في الفترة الحالية، تقتضي احترام حرية العمل الاعلامي مع ضرورة التمسك بأخلاق المهنة باعتبار ذلك من شروط نجاح الانتخابات وتعزيز البناء الديمقراطي. كما دعا الحكومة إلى المسارعة باستكمال تفعيل كل الاجراءات الواردة في الاتفاقيات التي امضتها مع مختلف الهياكل الممثلة لقطاع الاعلام.
وأكد المكتب على أهمية الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "وحرص حركة النهضة على تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا وتثمين استعداد فرنسا لمواصلة دعم التجربة التونسية وخاصة في مسار الانتقال الاقتصادي ودفع الاستثمار". ودعا المكتب التنفيذي الحكومتين التونسية والفرنسية الى التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وتطوير المشاريع والشراكات بما يخدم مصالح البلدين.
وأضاف البيان تثمينه لما جاء في خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "حول نجاح التجربة التونسية في تفرّدها بالجمع بين الإسلام والديمقراطية وهو يلتقي في ذلك مع ما عبّر عنه مرات عديدة الرئيس الباجي قايد السبسي من أن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية".
أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بإشراف راشد الغنوشي رئيس الحركة رفضه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمدونون خلال أداء مهامهم ومساندتهم في دفاعهم عن حرية التعبير "باعتبارها من أهم منجزات دستور ثورة الحرية والكرامة" حسب بيان أصدره اليوم.
كما أكد المكتب التنفيذي أن المصلحة الوطنية، وخاصة في الفترة الحالية، تقتضي احترام حرية العمل الاعلامي مع ضرورة التمسك بأخلاق المهنة باعتبار ذلك من شروط نجاح الانتخابات وتعزيز البناء الديمقراطي. كما دعا الحكومة إلى المسارعة باستكمال تفعيل كل الاجراءات الواردة في الاتفاقيات التي امضتها مع مختلف الهياكل الممثلة لقطاع الاعلام.
وأكد المكتب على أهمية الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "وحرص حركة النهضة على تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا وتثمين استعداد فرنسا لمواصلة دعم التجربة التونسية وخاصة في مسار الانتقال الاقتصادي ودفع الاستثمار". ودعا المكتب التنفيذي الحكومتين التونسية والفرنسية الى التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وتطوير المشاريع والشراكات بما يخدم مصالح البلدين.
وأضاف البيان تثمينه لما جاء في خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "حول نجاح التجربة التونسية في تفرّدها بالجمع بين الإسلام والديمقراطية وهو يلتقي في ذلك مع ما عبّر عنه مرات عديدة الرئيس الباجي قايد السبسي من أن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية".
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018