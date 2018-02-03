النهضة ترفض الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمدونون

أكد المكتب التنفيذي لحركة النهضة في اجتماعه يوم الجمعة 02 فيفري 2018 بإشراف راشد الغنوشي رئيس الحركة رفضه الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمدونون خلال أداء مهامهم ومساندتهم في دفاعهم عن حرية التعبير "باعتبارها من أهم منجزات دستور ثورة الحرية والكرامة" حسب بيان أصدره اليوم.

كما أكد المكتب التنفيذي أن المصلحة الوطنية، وخاصة في الفترة الحالية، تقتضي احترام حرية العمل الاعلامي مع ضرورة التمسك بأخلاق المهنة باعتبار ذلك من شروط نجاح الانتخابات وتعزيز البناء الديمقراطي. كما دعا الحكومة إلى المسارعة باستكمال تفعيل كل الاجراءات الواردة في الاتفاقيات التي امضتها مع مختلف الهياكل الممثلة لقطاع الاعلام.

وأكد المكتب على أهمية الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "وحرص حركة النهضة على تعزيز العلاقات الثنائية بين تونس وفرنسا وتثمين استعداد فرنسا لمواصلة دعم التجربة التونسية وخاصة في مسار الانتقال الاقتصادي ودفع الاستثمار". ودعا المكتب التنفيذي الحكومتين التونسية والفرنسية الى التعجيل بتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوقيع عليها وتطوير المشاريع والشراكات بما يخدم مصالح البلدين.

وأضاف البيان تثمينه لما جاء في خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "حول نجاح التجربة التونسية في تفرّدها بالجمع بين الإسلام والديمقراطية وهو يلتقي في ذلك مع ما عبّر عنه مرات عديدة الرئيس الباجي قايد السبسي من أن الإسلام لا يتعارض مع الديمقراطية".