البنك المركزي يعد لطرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال 2018 بنحو مليون دولار

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أعلن البنك المركزي التونسي أن مجلس ادراته تداول ملف طرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال الفترة المقبلة بمبلغ أقصى يناهز مليار دولار علما وان تونس طرحت منذ سنة 1994 زهاء 27 قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية كان اخرها اصدار خاص من قطر بقيمة 1000 مليون دولار في 18 افريل 2017.
واحجم البنك ، في بلاغ لاجتماع مجلس ادارته امس الجمعة ، عن ذكر معلومات حول هذا القرض وان كانت تونس ستخرج به الى السوق الدولية منفردة او بضمان دولي خاصة وان تراجع تصنيفاتها من قبل وكالات التصنيف دفعها عدة مرات الى طلب ضمانات دولية للحصول على تمويلات خارجية.
ويهدف القرض الى تعبئة الموارد الخارجية للدولية خلال 2018 والتي تشكل سنة محورية في استخلاص تونس لديونها الخارجية علما وان بيانات نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني تشير الى ان تونس حصلت منذ سنة 1994 على 13 قرض ساموراي (اليابان) بقيمة 374,9 مليار يان ياباني.
كما تحصلت منذ 1997 على 9 قروض رقاعية من السوق المالية الدولية بعملة الدولار من بينها يانكي 1 و 2 و اصدارات بضمان الحكومة الامركية الى جانب اصدارين بضمان دولة قطر باجمالي اموال في حدود 5035 مليون دولار امريكي.
وخرجت تونس الى السوق الدولية لطلب قروض رقاعية بعملة اليورو منذ سنة 1999 لتعقبها 4 اصدارات اخري بعملة اليورو كان اخرها قرض رقاعي بقيمة 850 مليون يورو طرح في 17 فيفري 2017 لتعبئة 850 مليون يورو
أعلن البنك المركزي التونسي أن مجلس ادراته تداول ملف طرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال الفترة المقبلة بمبلغ أقصى يناهز مليار دولار علما وان تونس طرحت منذ سنة 1994 زهاء 27 قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية كان اخرها اصدار خاص من قطر بقيمة 1000 مليون دولار في 18 افريل 2017.
واحجم البنك ، في بلاغ لاجتماع مجلس ادارته امس الجمعة ، عن ذكر معلومات حول هذا القرض وان كانت تونس ستخرج به الى السوق الدولية منفردة او بضمان دولي خاصة وان تراجع تصنيفاتها من قبل وكالات التصنيف دفعها عدة مرات الى طلب ضمانات دولية للحصول على تمويلات خارجية.
ويهدف القرض الى تعبئة الموارد الخارجية للدولية خلال 2018 والتي تشكل سنة محورية في استخلاص تونس لديونها الخارجية علما وان بيانات نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني تشير الى ان تونس حصلت منذ سنة 1994 على 13 قرض ساموراي (اليابان) بقيمة 374,9 مليار يان ياباني.
كما تحصلت منذ 1997 على 9 قروض رقاعية من السوق المالية الدولية بعملة الدولار من بينها يانكي 1 و 2 و اصدارات بضمان الحكومة الامركية الى جانب اصدارين بضمان دولة قطر باجمالي اموال في حدود 5035 مليون دولار امريكي.
وخرجت تونس الى السوق الدولية لطلب قروض رقاعية بعملة اليورو منذ سنة 1999 لتعقبها 4 اصدارات اخري بعملة اليورو كان اخرها قرض رقاعي بقيمة 850 مليون يورو طرح في 17 فيفري 2017 لتعبئة 850 مليون يورو
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018