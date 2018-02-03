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يوم السبت 03 فيفري 2018
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البنك المركزي يعد لطرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال 2018 بنحو مليون دولار
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الأولى
البنك المركزي يعد لطرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال 2018 بنحو مليون دولار
03 فيفري 2018 | 13:54

أعلن البنك المركزي التونسي أن مجلس ادراته تداول ملف طرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال الفترة المقبلة بمبلغ أقصى يناهز مليار دولار علما وان تونس طرحت منذ سنة 1994 زهاء 27 قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية كان اخرها اصدار خاص من قطر بقيمة 1000 مليون دولار في 18 افريل 2017.

واحجم البنك ، في بلاغ لاجتماع مجلس ادارته امس الجمعة ، عن ذكر معلومات حول هذا القرض وان كانت تونس ستخرج به الى السوق الدولية منفردة او بضمان دولي خاصة وان تراجع تصنيفاتها من قبل وكالات التصنيف دفعها عدة مرات الى طلب ضمانات دولية للحصول على تمويلات خارجية.  

ويهدف القرض الى تعبئة الموارد الخارجية للدولية خلال 2018 والتي تشكل سنة محورية في استخلاص تونس لديونها الخارجية علما وان بيانات نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني تشير الى ان تونس حصلت منذ سنة 1994 على 13 قرض ساموراي (اليابان) بقيمة 374,9 مليار يان ياباني.

 كما تحصلت منذ 1997 على 9 قروض رقاعية من السوق المالية الدولية بعملة الدولار من بينها يانكي 1 و 2 و اصدارات بضمان الحكومة الامركية الى جانب اصدارين بضمان دولة قطر باجمالي اموال في حدود 5035 مليون دولار امريكي.

وخرجت تونس الى السوق الدولية لطلب قروض رقاعية بعملة اليورو منذ سنة 1999 لتعقبها 4 اصدارات اخري بعملة اليورو كان اخرها قرض رقاعي بقيمة 850 مليون يورو طرح في 17 فيفري 2017 لتعبئة 850 مليون يورو

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الأولى
البنك المركزي يعد لطرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال 2018 بنحو مليون دولار
03 فيفري 2018 | 13:54

أعلن البنك المركزي التونسي أن مجلس ادراته تداول ملف طرح قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية خلال الفترة المقبلة بمبلغ أقصى يناهز مليار دولار علما وان تونس طرحت منذ سنة 1994 زهاء 27 قرض رقاعي بالسوق المالية الدولية كان اخرها اصدار خاص من قطر بقيمة 1000 مليون دولار في 18 افريل 2017.

واحجم البنك ، في بلاغ لاجتماع مجلس ادارته امس الجمعة ، عن ذكر معلومات حول هذا القرض وان كانت تونس ستخرج به الى السوق الدولية منفردة او بضمان دولي خاصة وان تراجع تصنيفاتها من قبل وكالات التصنيف دفعها عدة مرات الى طلب ضمانات دولية للحصول على تمويلات خارجية.  

ويهدف القرض الى تعبئة الموارد الخارجية للدولية خلال 2018 والتي تشكل سنة محورية في استخلاص تونس لديونها الخارجية علما وان بيانات نشرتها وزارة المالية على موقعها الالكتروني تشير الى ان تونس حصلت منذ سنة 1994 على 13 قرض ساموراي (اليابان) بقيمة 374,9 مليار يان ياباني.

 كما تحصلت منذ 1997 على 9 قروض رقاعية من السوق المالية الدولية بعملة الدولار من بينها يانكي 1 و 2 و اصدارات بضمان الحكومة الامركية الى جانب اصدارين بضمان دولة قطر باجمالي اموال في حدود 5035 مليون دولار امريكي.

وخرجت تونس الى السوق الدولية لطلب قروض رقاعية بعملة اليورو منذ سنة 1999 لتعقبها 4 اصدارات اخري بعملة اليورو كان اخرها قرض رقاعي بقيمة 850 مليون يورو طرح في 17 فيفري 2017 لتعبئة 850 مليون يورو

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03 فيفري 2018 السّاعة 20:43
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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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