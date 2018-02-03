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يوم السبت 03 فيفري 2018
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سواق النقل الريفي ببنزرت الجنوبية يحتجّون
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شروق الجهات
سواق النقل الريفي ببنزرت الجنوبية يحتجّون
03 فيفري 2018 | 13:51

بنزرت- الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: اعتصم اليوم السبت  لليوم الثاني على التوالي سواق النقل الريفي الخاصة بخطوط بنزرت الجنوبية امام مقر الولاية رافضين النقلة الى المحطة الجديدة التي اعتبروها بالقرار المسقط  والعشوائي  في ظل  طبيعة المناطق التي يغطيها  هذا الصنف من سيارات النقل  واساسا المنطقة الريفية .

 وكان اجتماع ضم ممثلين من السلط الجهوية وعدد من المحتجين بمقر ولاية بنزرت.

 وابرزت  معتمدة بنزرت الجنوبية بسمة العوني انه  تمت استشارة جميع اصحاب الخطوط  عبر اجتماعات دورية  قبل اتخاذ قرار النقلة واحداث المحطة الجديدة . 

واضافت انه تم الاتفاق على عقد يوم الاثنين اجتماعا بحضور الادارات المعنية وايضا المحتجين بمقر الولاية  لحلحلة الوضعية".

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شروق الجهات
سواق النقل الريفي ببنزرت الجنوبية يحتجّون
03 فيفري 2018 | 13:51

بنزرت- الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: اعتصم اليوم السبت  لليوم الثاني على التوالي سواق النقل الريفي الخاصة بخطوط بنزرت الجنوبية امام مقر الولاية رافضين النقلة الى المحطة الجديدة التي اعتبروها بالقرار المسقط  والعشوائي  في ظل  طبيعة المناطق التي يغطيها  هذا الصنف من سيارات النقل  واساسا المنطقة الريفية .

 وكان اجتماع ضم ممثلين من السلط الجهوية وعدد من المحتجين بمقر ولاية بنزرت.

 وابرزت  معتمدة بنزرت الجنوبية بسمة العوني انه  تمت استشارة جميع اصحاب الخطوط  عبر اجتماعات دورية  قبل اتخاذ قرار النقلة واحداث المحطة الجديدة . 

واضافت انه تم الاتفاق على عقد يوم الاثنين اجتماعا بحضور الادارات المعنية وايضا المحتجين بمقر الولاية  لحلحلة الوضعية".

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03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
في بادرة تحسب للغرفة الجهوية بصفاقس للنساء صاحبات المؤسسات، ينتظم بصفاقس صالون النساء صاحبات المؤسسات من13...
المزيد >>
المهديــــــة.. هيئة النّفاذ إلى المعلومة تصدر أوّل قرار لها ضدّ الوالي
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة مساء الخميس أولى قرارتها
المزيد >>
القصرين.. الكاتب العام الجهوي لحركة النهضة جاهزون للانتخابات البلدية
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
التقت الشروق بالكاتب العام الجهوي لحزب حركة النهضة الواثق بالله
المزيد >>
قريبا قنطرة جديدة بمواصفات عصرية .. بنزرت تتنفّس...
03 فيفري 2018 السّاعة 21:00
تحوّل الجسر الحالي لمدينة بنزرت الذي تم إنجازه في مطلع الثمانينات بالقرن الماضى إلى عائق تنموي فبعد سنوات...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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