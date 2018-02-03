سواق النقل الريفي ببنزرت الجنوبية يحتجّون

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بنزرت- الشروق اون لاين- ايمان عبد الستار: اعتصم اليوم السبت لليوم الثاني على التوالي سواق النقل الريفي الخاصة بخطوط بنزرت الجنوبية امام مقر الولاية رافضين النقلة الى المحطة الجديدة التي اعتبروها بالقرار المسقط والعشوائي في ظل طبيعة المناطق التي يغطيها هذا الصنف من سيارات النقل واساسا المنطقة الريفية .

وكان اجتماع ضم ممثلين من السلط الجهوية وعدد من المحتجين بمقر ولاية بنزرت.

وابرزت معتمدة بنزرت الجنوبية بسمة العوني انه تمت استشارة جميع اصحاب الخطوط عبر اجتماعات دورية قبل اتخاذ قرار النقلة واحداث المحطة الجديدة .

واضافت انه تم الاتفاق على عقد يوم الاثنين اجتماعا بحضور الادارات المعنية وايضا المحتجين بمقر الولاية لحلحلة الوضعية".