محمد المنصف الهواني على رأس الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية

الشروق اون لاين ـ رشاد الصالحي: قرر وزير الصحة قبل قليل إحداث تغيير على مستوى بعض الإدارات الجهوية، تحول بمقتضاه الدكتور محمد المنصف الهواني المدير الجهوي للصحة بالكاف بنفس رتبته إلى الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية،

يذكر أن الدكتور الهواني قد سبق أن تولى مديرا جهويا للصحة في عدد من الإدارات الجهوية للصحة على غرار توزر والكاف ..