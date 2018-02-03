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يوم السبت 03 فيفري 2018
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باجة: القبض على تكفيري من أجل الاعتداء على دوريّات أمنيّة
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الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها الرئيس إيمانويل ماكرون لــ «الشروق»: سندعّم اقتصاد تونس ونعطي المزيد من الفرص لشبابها
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الأولى
باجة: القبض على تكفيري من أجل الاعتداء على دوريّات أمنيّة
03 فيفري 2018 | 13:25

باشرت يوم 02 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بباجة قضيّة عدليّة موضوعها "هضم جانب موظّف عمومي حال مباشرته لوظيفه بالقول والتّهديد بما يوجب عقابا جنائيّا" متّبعة ضدّ عنصر تكفيري، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

والمعني تعمّد منع دوريّات تابعة لإقليم الحرس الوطني بباجة من تفتيش منزله الذي تمّت مداهمته بعد مراجعة النّيابة العموميّة، كما تعمّد المعني الاعتداء على الأعوان بالسبّ والشّتم.

والأبحاث جارية والمظنون فيه بحالة احتفاظ

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باجة: القبض على تكفيري من أجل الاعتداء على دوريّات أمنيّة
03 فيفري 2018 | 13:25

باشرت يوم 02 فيفري 2018 فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بباجة قضيّة عدليّة موضوعها "هضم جانب موظّف عمومي حال مباشرته لوظيفه بالقول والتّهديد بما يوجب عقابا جنائيّا" متّبعة ضدّ عنصر تكفيري، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

والمعني تعمّد منع دوريّات تابعة لإقليم الحرس الوطني بباجة من تفتيش منزله الذي تمّت مداهمته بعد مراجعة النّيابة العموميّة، كما تعمّد المعني الاعتداء على الأعوان بالسبّ والشّتم.

والأبحاث جارية والمظنون فيه بحالة احتفاظ

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03 فيفري 2018 السّاعة 21:09
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03 فيفري 2018 السّاعة 20:54
قررت لجنة النزاعات التابعة لجامعة كرة القدم اليوم السبت، إلزام إدارة حمام الأنف بدفع 200 ألف دينار للحارس...
المزيد >>
الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018 السّاعة 20:43
أعلن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن اجتماع مرتقب سيُعقد بعد غد الإثنين...
المزيد >>
حالة الطقس ليوم الأحد 04 فيفري 2018
03 فيفري 2018 السّاعة 20:36
سحب عابرة وتكون أحيانا كثيفة بأغلب الجهات مع أمطار محليّة بالمناطق الساحلية للجنوب في الصباح.
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
المزيد >>
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