استئناف الحكم الصادر في حق برهان بسيس

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صرح المحامي وسام السعيدي اليوم السبت ان هيئة الدفاع عن المكلّف بالشؤون السياسية لحركة نداء تونس برهان بسيس قد تقدّمت أمس إلى المحكمة الإبتدائية بأريانة بطلب استئناف الحكم الصادر ضدّه والقاضي بسجنه سنتين مع تخطئته بمبلغ يفوق 198 الف دينار
وأعرب السعيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء عن أمله في ان يكون رأي محكمة الإستئناف مخالف لرأي المحكمة الابتدائية التي قضت بإدانة برهان بسيّس وتبرئة أطراف اخرى بمن فيها الرئيس االاسبق زين العابدين بن علي لافتا إلى احترامه لقرار المحكمة ومثمّنا في الآن نفسه مسألة التقاضي على درجتين التي يضمنها القضاء.
وكانت المحكمة الإبتدائية بأريانة قد قضت عشيّة الخميس حضوريا بسجن المتهم برهان بسيّس لمدّة عامين وتخطئته مبلغ يفوق 198 ألف دينار من أجل استخلاص موظّف لنفسه منافع ليس له الحق فيها بغاية الإضرار بالإدارة وذلك إثر ثبوت انتفاعه بمبلغ مالي قدره 198 الف دينار كأجر وامتيازات عينية غثر إلحاقه بشركة صوتيتال ودون أن يمارس عملا فعليا مقابل ذلك بتعليمات من الرئيس الاسبق بن علي.
كما أذنت المحكمة بإيقاف المحاكمة في حق كل من الهادي الفريوي ومحمد الهادي الدريدي ومنتصر والي وزين العابدين بن علي بموجب عدم المؤاخذة الجزائية.
صرح المحامي وسام السعيدي اليوم السبت ان هيئة الدفاع عن المكلّف بالشؤون السياسية لحركة نداء تونس برهان بسيس قد تقدّمت أمس إلى المحكمة الإبتدائية بأريانة بطلب استئناف الحكم الصادر ضدّه والقاضي بسجنه سنتين مع تخطئته بمبلغ يفوق 198 الف دينار
وأعرب السعيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء عن أمله في ان يكون رأي محكمة الإستئناف مخالف لرأي المحكمة الابتدائية التي قضت بإدانة برهان بسيّس وتبرئة أطراف اخرى بمن فيها الرئيس االاسبق زين العابدين بن علي لافتا إلى احترامه لقرار المحكمة ومثمّنا في الآن نفسه مسألة التقاضي على درجتين التي يضمنها القضاء.
وكانت المحكمة الإبتدائية بأريانة قد قضت عشيّة الخميس حضوريا بسجن المتهم برهان بسيّس لمدّة عامين وتخطئته مبلغ يفوق 198 ألف دينار من أجل استخلاص موظّف لنفسه منافع ليس له الحق فيها بغاية الإضرار بالإدارة وذلك إثر ثبوت انتفاعه بمبلغ مالي قدره 198 الف دينار كأجر وامتيازات عينية غثر إلحاقه بشركة صوتيتال ودون أن يمارس عملا فعليا مقابل ذلك بتعليمات من الرئيس الاسبق بن علي.
كما أذنت المحكمة بإيقاف المحاكمة في حق كل من الهادي الفريوي ومحمد الهادي الدريدي ومنتصر والي وزين العابدين بن علي بموجب عدم المؤاخذة الجزائية.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018