استئناف الحكم الصادر في حق برهان بسيس

صرح المحامي وسام السعيدي اليوم السبت ان هيئة الدفاع عن المكلّف بالشؤون السياسية لحركة نداء تونس برهان بسيس قد تقدّمت أمس إلى المحكمة الإبتدائية بأريانة بطلب استئناف الحكم الصادر ضدّه والقاضي بسجنه سنتين مع تخطئته بمبلغ يفوق 198 الف دينار

وأعرب السعيدي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للانباء عن أمله في ان يكون رأي محكمة الإستئناف مخالف لرأي المحكمة الابتدائية التي قضت بإدانة برهان بسيّس وتبرئة أطراف اخرى بمن فيها الرئيس االاسبق زين العابدين بن علي لافتا إلى احترامه لقرار المحكمة ومثمّنا في الآن نفسه مسألة التقاضي على درجتين التي يضمنها القضاء.

وكانت المحكمة الإبتدائية بأريانة قد قضت عشيّة الخميس حضوريا بسجن المتهم برهان بسيّس لمدّة عامين وتخطئته مبلغ يفوق 198 ألف دينار من أجل استخلاص موظّف لنفسه منافع ليس له الحق فيها بغاية الإضرار بالإدارة وذلك إثر ثبوت انتفاعه بمبلغ مالي قدره 198 الف دينار كأجر وامتيازات عينية غثر إلحاقه بشركة صوتيتال ودون أن يمارس عملا فعليا مقابل ذلك بتعليمات من الرئيس الاسبق بن علي.

كما أذنت المحكمة بإيقاف المحاكمة في حق كل من الهادي الفريوي ومحمد الهادي الدريدي ومنتصر والي وزين العابدين بن علي بموجب عدم المؤاخذة الجزائية.