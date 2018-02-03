حمام سوسة: ركح مفتوح للمواهب الشابة

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مكتب الساحل- الشروق أون لاين: اختُتمت بدار الثقافة علي الدوعاجي بحمام سوسة تظاهرة "ركح مفتوح للمواهب الشابة" بمشاركة أكثر من 70 شابا في اختصاصات مختلفة.

وبعد حفل الافتتاح بعرض "الغنجة" تشكّلت لجنة تحكيم تتكون من مبدعين في عديد الاختصاصات وهم راضية الشهايبي والصادق عمار ووسيم الشاهد ورشدي بلقاسمي وحمزة بلحاج.

وتضمن برنامج التظاهرة مسابقة في إنتاج الشريط القصير الوثائقي والروائي والتجريبي بمشاركة 18 شريطا، ومسابقة الغناء والعزف المنفرد وضمن مجموعات ومسابقة في الشعر الفصيح باللغتين العربية والفرنسية والشعر باللهجة العامية ومسابقة في الرقص الفردي والثنائي والجماعي ومسابقة أخرى في فنّ المنولوغ.

وقد تمّ تقديم التقرير النهائي للجنة التحكيم والإعلان على النتائج وتقديم عرض موسيقي بعنوان "في نهار" لمجموعة ياسين مزقو وتكريم الفنان فهمي الرياحي، وتوزيع جوائز المهرجان.