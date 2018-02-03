بوشبكة: العثور على كيس بلاستيكي يحتوي على أكثر من 2 كلغ من "الزطلة"

خلال حملة أمنيّة، عثرت يوم 02 فيفري 2018 على السّاعة 16.00 دوريّة تابعة لفرقة الحدود البريّة للحرس الوطني ببوشبكة ولاية القصرين على كيس بلاستيكي يحتوي على كميّة من مخدّر القنب الهندي "زطلة" تزن حوالي 02.240 كلغ، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وبتمشيط المكان، تمّ في مرحلة أولى ضُبط 03 أشخاص وفي مرحلة ثانية تمّ إيقاف سيّارة على متنها مواطن تونسي وآخر يحمل جنسيّة دولة مجاورة.

وتمّت احالتهم جميعا على فرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني بفريانة لمزيد التّحري معهم.