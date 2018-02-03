فتح باب التسجيل في مسابقة المؤسسات الناشئة التي تبلغ قيمة جوائزها 400 ألف دينار

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أعلن صندوق الشباب لبنك تونس العربي الدولي، السبت، أن باب التسجيل في الدورة الثانية لاكبر مسابقة في تونس للمبادرة والمؤسسات الناشئة التي تبلغ قيمة جوائزها 400 الف دينار سينتهي بحلول 5 مارس 2018 على ان تعلن النتائج يوم 28 مارس خلال الدورة 12 للمنتدى العربي للمؤسسات الناشئة.
وكشف "صندوق الشباب" ان المسابقة التي انطلق التسجيل فيها عبر الواب يوم 29 جانفي 2018 موجهة الى المؤسسات الناشئة التونسية والتي ستستفيد الفائزة منها بتدريب يؤمنه خبراء متخصصون الى جانب عقد شراكات و مواكبة اعلامية في حين يحصل الفائزون بالمراتب الاولي بجوائر تتراوح قيمتها بين 10 و100 الاف دينار.
ويهدف الصندوق بالشراكة مع المنتدي العربي للمؤسسات الناشئة الى مشاركة المؤسسات الناشئة التونسية من جميع التخصصات علما وان الدورة الاولي من التظاهرة استقطبت 1600 مشارك اغلبهم من تونس الكبرى وتتعلق اغلب المشاركات بالبرمجيات والاتصالات والطاقة والتعليم .
وتتلقي الشركات التسع الفائزة فترة تدريب تمتد من 5 افريل الى 5 ماي على فترات تخضع خلالها الى تدريبات متخصصة في مجال المؤسسات وادارتها.
أعلن صندوق الشباب لبنك تونس العربي الدولي، السبت، أن باب التسجيل في الدورة الثانية لاكبر مسابقة في تونس للمبادرة والمؤسسات الناشئة التي تبلغ قيمة جوائزها 400 الف دينار سينتهي بحلول 5 مارس 2018 على ان تعلن النتائج يوم 28 مارس خلال الدورة 12 للمنتدى العربي للمؤسسات الناشئة.
وكشف "صندوق الشباب" ان المسابقة التي انطلق التسجيل فيها عبر الواب يوم 29 جانفي 2018 موجهة الى المؤسسات الناشئة التونسية والتي ستستفيد الفائزة منها بتدريب يؤمنه خبراء متخصصون الى جانب عقد شراكات و مواكبة اعلامية في حين يحصل الفائزون بالمراتب الاولي بجوائر تتراوح قيمتها بين 10 و100 الاف دينار.
ويهدف الصندوق بالشراكة مع المنتدي العربي للمؤسسات الناشئة الى مشاركة المؤسسات الناشئة التونسية من جميع التخصصات علما وان الدورة الاولي من التظاهرة استقطبت 1600 مشارك اغلبهم من تونس الكبرى وتتعلق اغلب المشاركات بالبرمجيات والاتصالات والطاقة والتعليم .
وتتلقي الشركات التسع الفائزة فترة تدريب تمتد من 5 افريل الى 5 ماي على فترات تخضع خلالها الى تدريبات متخصصة في مجال المؤسسات وادارتها.
-
21:09ايقاف الفنانة اساور ووالدتها
03 فيفري 2018
-
20:54جامعة كرة القدم تلزم حمام الانف والملعب القابسي وبنقردان بدفع هذه المبالغ لهؤلاء
03 فيفري 2018
-
20:43الطبوبي: اجتماع تحضيري بعد غد الاثنين للمفاوضات الاجتماعية في القطاع الخاص
03 فيفري 2018
-
20:30كرة السلة: نتائج ذهاب المقابلات الفاصلة لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:12كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة 12 من بطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
20:00اتحاد للشغل يدعو إلى إحداث "وكالة تونس للخزينة "
03 فيفري 2018
-
19:47خارطة طريق للتعاون الثنائي في مجال الطيران بين تونس وفرنسا
03 فيفري 2018
-
19:35كرة الطائرة: نتائج وترتيب الجولة2 من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ"
03 فيفري 2018
-
19:17كاس العالم لسلاح الشيش: ايناس البوبكري تنهزم في الدور ثمن النهائي
03 فيفري 2018
-
19:00سائقو سيارات النقل الريفي ببنزرت يعتصمون ليلا أمام مقر الولاية
03 فيفري 2018
-
18:52ابتكار حشوات أسنان تمنع التسوس وصالحة مدى الحياة
03 فيفري 2018
-
18:34قوات ليبية تشتبك مع مسلحين من داعش الارهابي قرب حقل الظهرة النفطي
03 فيفري 2018
-
18:17الرمادة: إيقاف ليبي ينشط ضمن شبكة تزوير وثائق السيارات وبحوزته ختما مزورا
03 فيفري 2018
-
17:59تبلبو: كلاب سائبة تقتحم حظيرة حيوانات و تَفْتُكُ بعدد من صغار الماعز
03 فيفري 2018
-
17:48أعوان وإطارات رئاسة الحكومة ينفذون إضرابا حضوريا يوم 8 فيفري الجاري
03 فيفري 2018
-
17:32سيميوني يختار محطته في الدوري الإنقليزي
03 فيفري 2018
-
-
16:53سوسة: وفاة شاب تحت عجلات جرار
03 فيفري 2018
-
16:41بالفيديو: حارس يسجل هدفًا عابرًا للقارات في إسبانيا
03 فيفري 2018
-
16:33قتلى وجرحى بانفجار غربي إيران
03 فيفري 2018