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يوم السبت 03 فيفري 2018
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فتح باب التسجيل في مسابقة المؤسسات الناشئة التي تبلغ قيمة جوائزها 400 ألف دينار
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الأولى
فتح باب التسجيل في مسابقة المؤسسات الناشئة التي تبلغ قيمة جوائزها 400 ألف دينار
03 فيفري 2018 | 12:45

  أعلن صندوق الشباب لبنك تونس العربي الدولي، السبت، أن باب التسجيل في الدورة الثانية لاكبر مسابقة في تونس للمبادرة والمؤسسات الناشئة التي تبلغ قيمة جوائزها 400 الف دينار سينتهي بحلول 5 مارس 2018 على ان تعلن النتائج يوم 28 مارس خلال الدورة 12 للمنتدى العربي للمؤسسات الناشئة.

   وكشف "صندوق الشباب" ان المسابقة التي انطلق التسجيل فيها عبر الواب يوم 29 جانفي 2018 موجهة الى المؤسسات الناشئة التونسية والتي ستستفيد الفائزة منها بتدريب يؤمنه خبراء متخصصون الى جانب عقد شراكات و مواكبة اعلامية في حين يحصل الفائزون بالمراتب الاولي بجوائر تتراوح قيمتها بين 10 و100 الاف دينار.  

   ويهدف الصندوق بالشراكة مع المنتدي العربي للمؤسسات الناشئة الى مشاركة المؤسسات الناشئة التونسية من جميع التخصصات علما وان الدورة الاولي من التظاهرة استقطبت 1600 مشارك اغلبهم من تونس الكبرى وتتعلق اغلب المشاركات بالبرمجيات والاتصالات والطاقة والتعليم .  

   وتتلقي الشركات التسع الفائزة فترة تدريب تمتد من 5 افريل الى 5 ماي على فترات تخضع خلالها الى تدريبات متخصصة في مجال المؤسسات وادارتها.

 

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فتح باب التسجيل في مسابقة المؤسسات الناشئة التي تبلغ قيمة جوائزها 400 ألف دينار
03 فيفري 2018 | 12:45

  أعلن صندوق الشباب لبنك تونس العربي الدولي، السبت، أن باب التسجيل في الدورة الثانية لاكبر مسابقة في تونس للمبادرة والمؤسسات الناشئة التي تبلغ قيمة جوائزها 400 الف دينار سينتهي بحلول 5 مارس 2018 على ان تعلن النتائج يوم 28 مارس خلال الدورة 12 للمنتدى العربي للمؤسسات الناشئة.

   وكشف "صندوق الشباب" ان المسابقة التي انطلق التسجيل فيها عبر الواب يوم 29 جانفي 2018 موجهة الى المؤسسات الناشئة التونسية والتي ستستفيد الفائزة منها بتدريب يؤمنه خبراء متخصصون الى جانب عقد شراكات و مواكبة اعلامية في حين يحصل الفائزون بالمراتب الاولي بجوائر تتراوح قيمتها بين 10 و100 الاف دينار.  

   ويهدف الصندوق بالشراكة مع المنتدي العربي للمؤسسات الناشئة الى مشاركة المؤسسات الناشئة التونسية من جميع التخصصات علما وان الدورة الاولي من التظاهرة استقطبت 1600 مشارك اغلبهم من تونس الكبرى وتتعلق اغلب المشاركات بالبرمجيات والاتصالات والطاقة والتعليم .  

   وتتلقي الشركات التسع الفائزة فترة تدريب تمتد من 5 افريل الى 5 ماي على فترات تخضع خلالها الى تدريبات متخصصة في مجال المؤسسات وادارتها.

 

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سفيان الأسود
نقمــة ..... الفسفـــاط
خسرت تونس مركزها كرابع منتج للفسفاط في العالم وهو المركز الذي كانت تحتله في سنة 2010 وخسرت ايضا اكثر من ملياري دولار ...
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