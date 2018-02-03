القيروان: انطلاق الحملة الجهوية للتصدي لظاهرة الاحتكار ومكافحة التجارة الموازية

مكتب القيروان - الشروق اون لاين- جمال الذهبي: انطلقت الحملة الجهوية للتصدي لظاهرة الاحتكار والمضاربة ومكافحة التجارة الموازية في ولاية القيروان شارك فيها 11 فريق مراقبة ( خمسة فرق تابعة للإدارة الجهوية للتجارة بالقيروان وستة فرق من ولايات سوسة , المهدية والمنستير ) ونفذوا 252 زيارة لعدد من المحلات والفضاءات التجارية وتم تسجيل 61 مخالفة اقتصادية ( 4 مخالفات تتعلق بالترفيع في الأسعار و 10 مخالفات تتعلق بمعدات الوزن 20 مخالفة تتعلق بالفوترة و 16 مخالفة تتعلق بعدم إشهار الأسعار و 5 مخالفات تتعلق بالإخلال بتراتيب الدعم و مخالفة تتعلق بمنتوج غير مطابق للتراتيب و3 مخالفات تتعلق بالامتناع عن البيع وإخفاء بضاعة حسب تأكيد المدير الجهوي للتجارة بالقيروان عبد الرحمان الجندوبي.

وتأتي هذه الحملة التي شارك فيها فريق حفظ الصحة ووحدات أمنية في اطار تنفيذ قرارات الاجتماع الذي أشرف عليه والي القيروان منير الحامدي بحضور اللجنة الجهوية للتجارة والأمن والحرس الوطني والحماية المدنية والكاتب العام للولاية.