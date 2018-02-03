سيدي عليّ بن عون: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم السبت ان فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بسيدي بوزيد تمكّنت يوم 02 فيفري 2018 من إيقاف عنصر تكفيري عمره 31 سنة قاطن بمعتمديّة سيدي علي بن عون.

وبالتّحري معه، ثبت تعمّده تنزيل مقاطع فيديو وأناشيد وتدوينات تمجّد الإرهاب وتشيد به وتحرّض عليه بشبكة التّواصل الاجتماعي "الفايسبوك".

وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنه موضوعها "الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي".